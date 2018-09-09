Скроботов, Терентьев и Плетнев – в стартовом составе «Зенита». Аршавин выйдет c первых минут у «Кайрата»

«Зенит» назвал стартовый состав на товарищеский матч с «Кайратом».

«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Иванович, Скроботов, Чернов, Эрнани, Краневиттер, Оздоев, Терентьев, Плетнев, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Богаев, Рукас, Першин, Воробьев, Маркизио, Прудников, Кириллов.

«Кайрат»: Покатилов, Ахметов, Алип, Барбоза, Лунин, Эсеола, Иличевич, Парагульгов, Аршавин, Фелипе, Кейлер.

Запасные: Лория, Хайтмуратов, Сарсенов, Суюнов, Люхай, Котов, Сизов, Ульшин.

Встреча пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:00 по московскому времени.