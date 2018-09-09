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    Скроботов, Терентьев и Плетнев – в стартовом составе «Зенита». Аршавин выйдет c первых минут у «Кайрата»

    «Зенит» назвал стартовый состав на товарищеский матч с «Кайратом».

    «Зенит»: Лодыгин, Анюков, Иванович, Скроботов, Чернов, Эрнани, Краневиттер, Оздоев, Терентьев, Плетнев, Дриусси.

    Запасные: Кержаков, Богаев, Рукас, Першин, Воробьев, Маркизио, Прудников, Кириллов.

    «Кайрат»: Покатилов, Ахметов, Алип, Барбоза, Лунин, Эсеола, Иличевич, Парагульгов, Аршавин, Фелипе, Кейлер.

    Запасные: Лория, Хайтмуратов, Сарсенов, Суюнов, Люхай, Котов, Сизов, Ульшин.

    Встреча пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Зенит»

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    09.09.2018 16:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +718

      ДВС 9 сентября 2018, 17:19

      Семак проверит резерв. А когда ещё наступит такой момент?

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