Крауч: «Ферндинанд рассказывал, как Роналду стоял голый перед зеркалом и говорил: «Вау, какой я красивый!»

Нападающий «Сток Сити» Питер Крауч в своей автобиографии рассказал историю о бывшем нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, услышанную им от экс-партнера португальца по «МЮ» Рио Фердинанда.

«Рио Фердинанд рассказывал нам истории о том, как Криштиану Роналду стоял голый перед зеркалом, проводил рукой по волосам и говорил: «Вау, я такой красивый!»

Другие футболисты «Манчестер Юнайтед» пытались завести его. «Без разницы. Лео Месси – более лучший игрок, чем ты». А он, пожимая плечами и улыбаясь вновь: «Ах, да. Но Месси не выглядит вот так...» – написал Крауч.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В настоящее время он защищает цвета «Ювентуса».