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  • Крауч: «Ферндинанд рассказывал, как Роналду стоял голый перед зеркалом и говорил: «Вау, какой я красивый!»

Крауч: «Ферндинанд рассказывал, как Роналду стоял голый перед зеркалом и говорил: «Вау, какой я красивый!»

9 сентября 2018, 15:27
7

Нападающий «Сток Сити» Питер Крауч в своей автобиографии рассказал историю о бывшем нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, услышанную им от экс-партнера португальца по «МЮ» Рио Фердинанда.

«Рио Фердинанд рассказывал нам истории о том, как Криштиану Роналду стоял голый перед зеркалом, проводил рукой по волосам и говорил: «Вау, я такой красивый!»

Другие футболисты «Манчестер Юнайтед» пытались завести его. «Без разницы. Лео Месси – более лучший игрок, чем ты». А он, пожимая плечами и улыбаясь вновь: «Ах, да. Но Месси не выглядит вот так...» – написал Крауч.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В настоящее время он защищает цвета «Ювентуса».

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Сток Сити Ювентус Манчестер Юнайтед Крауч Питер Фердинанд Рио Роналду Криштиану
Комментарии (7)
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Vistavas
1536497013
Крауч просто завидует, что он днище, и играл как днище... А ферди, тот ещё пи**ун )
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Project Бабангида
1536497297
какой там роналду..!? более грациозного циркуля чем крауч в природе не существует
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Superviser77
1536497932
Ну о чем ещё разговаривать двум педикам?
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xapaycm
1536500570
Даже если это так, то что тут плохого. Криштиану красавчик и есть, играет кстати также. А вот те, кто об этом трепется, явно завидуют.
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сейду
1536511153
Надеюсь, волосы были на голове
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mihail200606
1536514095
Да он так каждый день наверное делает..)) и марокканские кикбоксеры тоже так думают))
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АртурZaСМ
1536555689
Как то это не красит Крауча. Наверняка Фердинанд рассказывал это не для того , чтобы потом Крауч описывал это в своей книге. Дешевый пиар ход Крауча.
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