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    Крауч: «Ферндинанд рассказывал, как Роналду стоял голый перед зеркалом и говорил: «Вау, какой я красивый!»

    Нападающий «Сток Сити» Питер Крауч в своей автобиографии рассказал историю о бывшем нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, услышанную им от экс-партнера португальца по «МЮ» Рио Фердинанда.

    «Рио Фердинанд рассказывал нам истории о том, как Криштиану Роналду стоял голый перед зеркалом, проводил рукой по волосам и говорил: «Вау, я такой красивый!»

    Другие футболисты «Манчестер Юнайтед» пытались завести его. «Без разницы. Лео Месси – более лучший игрок, чем ты». А он, пожимая плечами и улыбаясь вновь: «Ах, да. Но Месси не выглядит вот так...» – написал Крауч.

    Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В настоящее время он защищает цвета «Ювентуса».

    Источник: Daily Mail

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    09.09.2018 15:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 10 сентября 2018, 08:01

      Как то это не красит Крауча. Наверняка Фердинанд рассказывал это не для того , чтобы потом Крауч описывал это в своей книге. Дешевый пиар ход Крауча.

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 9 сентября 2018, 20:28

      Да он так каждый день наверное делает..)) и марокканские кикбоксеры тоже так думают))

      0
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      Рейтинг: +95

      сейду 9 сентября 2018, 19:39

      Надеюсь, волосы были на голове

      0
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 9 сентября 2018, 16:42

      Даже если это так, то что тут плохого. Криштиану красавчик и есть, играет кстати также.
      А вот те, кто об этом трепется, явно завидуют.

      9
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 9 сентября 2018, 15:58

      Ну о чем ещё разговаривать двум педикам?

      0
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 9 сентября 2018, 15:48

      какой там роналду..!? более грациозного циркуля чем крауч в природе не существует

      10
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      Рейтинг: +302

      Vistavas 9 сентября 2018, 15:43

      Крауч просто завидует, что он днище, и играл как днище... А ферди, тот ещё пи**ун )

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