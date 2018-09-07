Чешская полиция отпустила задержанных украинских болельщиков

Чешская полиция отпустила всех задержанных украинских болельщиков, которые были арестованы после матча Лиги наций между сборными Чехии и Украины (1:2). Об этом сообщает «Футбол 24».

К переговорам с полицией также присоединился президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

Напомним, что по окончании матча украинские фанаты пытались прорваться на поле, но были остановлены сотрудниками правопорядка. Полиция задержала нескольких человек, другие фанаты вернулись на трибуну, по дороге сломав несколько кресел. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пытался успокоить болельщиков.