Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чешская полиция отпустила задержанных украинских болельщиков

    Чешская полиция отпустила всех задержанных украинских болельщиков, которые были арестованы после матча Лиги наций между сборными Чехии и Украины (1:2). Об этом сообщает «Футбол 24».

    К переговорам с полицией также присоединился президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

    Напомним, что по окончании матча украинские фанаты пытались прорваться на поле, но были остановлены сотрудниками правопорядка. Полиция задержала нескольких человек, другие фанаты вернулись на трибуну, по дороге сломав несколько кресел. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пытался успокоить болельщиков.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2018 15:10
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 13:11

      Ну и правильно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 7 сентября 2018, 15:12

      как чешская полиция смогла отпустить задержанных хорватской полицией)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > трениришко 7 сентября 2018, 15:51

      Мистика!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11