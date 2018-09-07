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    Лебедев: «Лозунг «Слава Украине» на форме? ФИФА или УЕФА должны рассмотреть это»

    Член исполкома РФС Игорь Лебедев поделился мнением о лозунге «Слава Украине», который нанесен на новую форму сборной Украины.

    «У нас нет примеров, чтобы на футбольной форме игроков той или иной страны национальной команды наносились какие-то лозунги.

    Там есть определенный набор вещей, которые могут быть нанесены. Это название страны, фамилии игрока, его номер и герб страны, но никаких лозунгов на футбольной форме не предусмотрено. Я считаю, что комитет соответствующий ФИФА или УЕФА должен рассмотреть это», – сказал Лебедев.

    УЕФА: «Форма сборной Украины с надписью «Слава Украине» соответствует правилам»

    Источник: НТВ

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    07.09.2018 00:51
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 10:50

      Из за таких пустяков не стоит рвать на себе волосы.

      1
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 7 сентября 2018, 10:40

      Слава КПСС!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +181

      oleg32ru 7 сентября 2018, 09:54

      Да пускай хоть наколки на лбу набивают-идиотизм

      0
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      Рейтинг: +17863

      ilichkadr 7 сентября 2018, 09:12

      Интересно, сколько просуществует сия политическая дразнилка? Полагаю, ещё недельку протянет, если конечно очередное мурло мещанина не вставит свои пять копеек. Гарик, ну, какое тебе дело до маек сборной Украины!? Лучше бы делом, как член исполкома РФС занялся............

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 7 сентября 2018, 08:20

      ну,а что нам мешает нанести "русские вперёд"?На кой хер вообще реагировать на всякую глупость кастрюль?

      1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > 3a zenit 7 сентября 2018, 09:00

      Для человека, не интересующегося политикой сам по себе лозунг ни о чем не говорит. Однако это приветствие уже узаконено в Украине, а ведь так выкрикивают украинские националисты и каратели, которые истребляют мирное население Донбасса. В эти два слова заложена скрытая форма фашизма, которую США чужими руками сеют по всей Европе. Америка опять хочет развязать войну, оставшись при этом наблюдателем из-за океана. А украинские спортивные чиновники всю эту гадость ещё и в спорт тянут. Судя по комментариям, то пользователей интересует только сколько Роналду мячей забьет, а когда в их дом придет беда и фашисты начнут убивать их жен и детей, то поздно будет подпрыгивать. Интересно будет посмотреть на матч Украина - Польша, когда украинцы будут играть с лозунгом на футболках националистических УПА, которые в своё время массово уничтожали поляков.

      1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 7 сентября 2018, 08:02

      Лозунги были когда вышла сборная Аргентина с надписью про Мальвинские острова, но их быстро оштрафовали.

      0
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 7 сентября 2018, 07:43

      Да ладно докапываться.. Вот лозунг есть и сразу чехов в гостях победили))) А если ещё по краешку меленько свастику зафигачить, так вообще всех разорвут)))

      4
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 7 сентября 2018, 06:56

      вот где этих депутатов набирают,где эти обЪявления висят?
      серьезно,их волнует весь мир кроме страны интересы которой они должны отстаивать....один геев по всему миру ищет другой ко всему Украину приплетает,третий Исландию уничтожить грозится атомной бомбой....так вот вопрос,причем здесь вообще Россия и ее граждане?

      2
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 7 сентября 2018, 06:22

      Причем тут какой то Лебедев до сборной другой страны

      6
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 7 сентября 2018, 05:58

      Это не ФИФА или УЕФА должны что-то там рассматривать,а политики,которые постоянно суют свои грязные носы в спорт

      1
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