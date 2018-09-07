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  • Лебедев: «Лозунг «Слава Украине» на форме? ФИФА или УЕФА должны рассмотреть это»

Лебедев: «Лозунг «Слава Украине» на форме? ФИФА или УЕФА должны рассмотреть это»

7 сентября 2018, 00:51
26

Член исполкома РФС Игорь Лебедев поделился мнением о лозунге «Слава Украине», который нанесен на новую форму сборной Украины.

«У нас нет примеров, чтобы на футбольной форме игроков той или иной страны национальной команды наносились какие-то лозунги.

Там есть определенный набор вещей, которые могут быть нанесены. Это название страны, фамилии игрока, его номер и герб страны, но никаких лозунгов на футбольной форме не предусмотрено. Я считаю, что комитет соответствующий ФИФА или УЕФА должен рассмотреть это», – сказал Лебедев.

УЕФА: «Форма сборной Украины с надписью «Слава Украине» соответствует правилам»

Источник: НТВ
Украина Украина Лебедев Игорь
Комментарии (26)
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GoldPlayFIFARus9
1536271175
О господи,да насрать на этих хохлов, пусть хоть трусы на голову наденут и будут бегать. Зачем на это вообще обращать внимание? У своих проблем целый воз, политикам на них бы акцентировать внимание,а не на "чё там у хохлов 24"
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Parker8
1536271726
Первое, в законах УЕФА такого нет, второе, неужели в России нет больше проблем кроме футболки сборной Украины?
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ВЛАДИВОСТОК
1536272050
Мне как то всё равно что у них...........у нас Власовские лозунги процветают и символы и музеи и памятники открывают предателям Родины которые воевали на стороне Гитлера........НО У СЕБЯ МЫ НЕ ХРЕНА НЕ ВИДИМ........
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Леший88
1536273449
Лебедеву бы заняться надо своими депутатскими делами... Например, выступить против повышения пенсионного возраста ... Но нет, надписи на футболках чужих сборных интереснее
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wobaekat
1536273686
А нам до этого какое дело? Своих проблем не осталось?
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ivany4
1536283339
Надо на футболках сб. России написать - За Россию пасть порву! Тогда УЕФА точно запретит все надписи на форме, может быть даже и спонсоров.)) А чем закончилось разбирательство в УЕФА дела Тарасова с портретом Путина на футболке?) За державу обидно!
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Vistavas
1536285790
Лол, опять щас у всех ватников будет жопы рвать от этой новости )))
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KOLBIS
1536287960
Что мешает,у нас на футболках написать"КРЫМ-НАШ!"?...
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ЮЗИК
1536290551
Причем тут какой то Лебедев до сборной другой страны
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docndoc
1536295425
Да ладно докапываться.. Вот лозунг есть и сразу чехов в гостях победили))) А если ещё по краешку меленько свастику зафигачить, так вообще всех разорвут)))
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