Лебедев: «Лозунг «Слава Украине» на форме? ФИФА или УЕФА должны рассмотреть это»

Член исполкома РФС Игорь Лебедев поделился мнением о лозунге «Слава Украине», который нанесен на новую форму сборной Украины.

«У нас нет примеров, чтобы на футбольной форме игроков той или иной страны национальной команды наносились какие-то лозунги.

Там есть определенный набор вещей, которые могут быть нанесены. Это название страны, фамилии игрока, его номер и герб страны, но никаких лозунгов на футбольной форме не предусмотрено. Я считаю, что комитет соответствующий ФИФА или УЕФА должен рассмотреть это», – сказал Лебедев.

УЕФА: «Форма сборной Украины с надписью «Слава Украине» соответствует правилам»