УЕФА: «Форма сборной Украины с надписью «Слава Украине» соответствует правилам»

Международные спортивные состязания по умолчанию являются состязаниями участников команд в преданности стране, которую представляешь. И какие-либо допинговые "приспособления" здесь попросту излишни. Но если игрок без патриотической надписи на футболке не имеет других доказательств собственного патриотизма - пусть себе играет с надписью... Лично мой жизненный опыт показывает, что наиболее ценные и святые для человека чувства напоказ выставляют лишь те, кому на самом деле они пох...
Пресс-служба УЕФА прокомментировала тот факт, что сборная Украины представила новую форму с надписью «Слава Украине».
«Данный комплект формы был утвержден в соответствии с правилами УЕФА по экипировке (издание 2018 года) и главой 3 «Идентификация команды», – заявили в пресс-службе УЕФА.
5 сентября сборная Украины презентовала новые комплекты формы. На футболке под воротником нанесена надпись «Слава Украине!» Данная фраза – официальное воинское приветствие в Украине. В России ее считают националистским лозунгом.