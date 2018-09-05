УЕФА: «Форма сборной Украины с надписью «Слава Украине» соответствует правилам»

Пресс-служба УЕФА прокомментировала тот факт, что сборная Украины представила новую форму с надписью «Слава Украине».

«Данный комплект формы был утвержден в соответствии с правилами УЕФА по экипировке (издание 2018 года) и главой 3 «Идентификация команды», – заявили в пресс-службе УЕФА.

5 сентября сборная Украины презентовала новые комплекты формы. На футболке под воротником нанесена надпись «Слава Украине!» Данная фраза – официальное воинское приветствие в Украине. В России ее считают националистским лозунгом.