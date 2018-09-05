Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • УЕФА: «Форма сборной Украины с надписью «Слава Украине» соответствует правилам»

УЕФА: «Форма сборной Украины с надписью «Слава Украине» соответствует правилам»

5 сентября 2018, 15:38
64

Пресс-служба УЕФА прокомментировала тот факт, что сборная Украины представила новую форму с надписью «Слава Украине».

«Данный комплект формы был утвержден в соответствии с правилами УЕФА по экипировке (издание 2018 года) и главой 3 «Идентификация команды», – заявили в пресс-службе УЕФА.

5 сентября сборная Украины презентовала новые комплекты формы. На футболке под воротником нанесена надпись «Слава Украине!» Данная фраза – официальное воинское приветствие в Украине. В России ее считают националистским лозунгом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Украина Украина
Комментарии (64)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1536151276
Надпись НЕТ РАСИЗМУ на футболках Динамо Киев тогда просто убила со смеху, да хоть пусть пишут прямо на лбу МЫ ПРОДАЛИ СВОИ ЖОПЫ США И МЫ РАДЫ
Ответить
Żak_Stanislavskiy
1536152228
Надо нашей сборной надпись "Украина это Россия" на воротниках, или "Ваше сало х*й сосало".
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1536152507
ну и ладно. Пусть славят свою родину. Мы же ввели название "полицай". Хотя тоже не комильфо..
Ответить
Полная Канистра
1536153089
ну и мы себе напишем КРЫМНАШ пусть только зарепенятся в куефа
Ответить
mihail200606
1536154061
Да пусть пишут что хотят.. Нам то какое дело.. Забудьте про них. Пусть там как пауки в банке возятся.
Ответить
за Зенит 92
1536154194
Политика украинская уже и в футбол вмешалась,капец...
Ответить
Львиное сердце
1536154614
пусть подпишут Хероям-сала!
Ответить
makson_klim
1536155082
Пофиг вообще на этот недонарод!!!Крым НАШ!!!!
Ответить
3ton
1536157209
У русских от этих слов сверлит в одном месте? У один от крыма у других от слава. Насколько же деградировали люди.
Ответить
Saang (SCR)
1536162732
Удачных им игр с Польшей в такой форме!)
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
2
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
2
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
Батраков двумя словами описал трансфер в «Галатасарай»
00:39
1
Талалаев прокомментировал кубковую победу «Балтики» над махачкалинским «Динамо»
00:25
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Евсеев – после поражения от «Балтики»: «Я очень доволен»
Вчера, 23:43
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
Вчера, 22:53
3
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Фото«Реал» представил еще одного новичка
Вчера, 21:59
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
4
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
1
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+