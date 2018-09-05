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    УЕФА: «Форма сборной Украины с надписью «Слава Украине» соответствует правилам»

    Пресс-служба УЕФА прокомментировала тот факт, что сборная Украины представила новую форму с надписью «Слава Украине».

    «Данный комплект формы был утвержден в соответствии с правилами УЕФА по экипировке (издание 2018 года) и главой 3 «Идентификация команды», – заявили в пресс-службе УЕФА.

    5 сентября сборная Украины презентовала новые комплекты формы. На футболке под воротником нанесена надпись «Слава Украине!» Данная фраза – официальное воинское приветствие в Украине. В России ее считают националистским лозунгом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2018 15:38
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +161

      sky-pa 7 сентября 2018, 11:47

      Международные спортивные состязания по умолчанию являются состязаниями участников команд в преданности стране, которую представляешь. И какие-либо допинговые "приспособления" здесь попросту излишни. Но если игрок без патриотической надписи на футболке не имеет других доказательств собственного патриотизма - пусть себе играет с надписью... Лично мой жизненный опыт показывает, что наиболее ценные и святые для человека чувства напоказ выставляют лишь те, кому на самом деле они пох...

      1
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      Рейтинг: +53

      maslenitsa > sky-pa 7 сентября 2018, 12:29

      Мама в детстве говорила - если увидишь дяденьку в пиджаке с "ромбиком" на лацкане, - не смейся. Это значит, что у него остался единственный способ продемонстрировать окружающим, что у него есть высшее образование.

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 7 сентября 2018, 02:00

      Надо будет на нашу форму "Крым наш" нанести))

      3
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 6 сентября 2018, 05:37

      Нашим бы тоже не помешали лозунги времён СССР типа /-Родина-мать зовёт /, /Враг не пройдёт , победа будет за нами/,/ Ни шагу назад/,/ От каждого по способностям , каждому по труду /,/,, Незаменимых нет/ , /Народ и партия- едины/.Ну а насчёт Слава Украине-это не воинское приветствие , а лозунг украинских националистов , ведущих борьбу за свободную и независимую Украину.И это борьба велась не только в СССР в конце и после войны , как преподносят нам , это борьба началась ещё в 30-х годах в Польше, и одним из лидеров был Бандера.Он вёл борьбу и против Польши и против Германии и в дальнейшем против СССР , так сказать , без разницы против кого , лишь бы за единую и независимую Украину .

      -2
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      Рейтинг: +161

      sky-pa > нейтральныйкакникто 7 сентября 2018, 12:56

      Мне, пусть и с трудом, все таки понятны мотивы, по которым УЕФА допустил элементы "патриотического допинга" на футболках украинцев. Но какое отношение к футболу имеет попытка развязать на "бомбардире" политическую полемику на тему патриотизма и бандеровщины? Вам на другой сайт, озабоченный!

      1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > sky-pa 8 сентября 2018, 02:58

      Согласен с тобой , но позволь заметить , это БОМБАРДИР преподнёс СЕНСАЦИЮ с надписью и о характеризировал её , тем самым дав повод для начала полемики.Ну а что написал я , так это, как бы ответ на многочисленную перепалку ребят ниже

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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 5 сентября 2018, 21:42

      Крым - это Россия, Косово - это Сербия!!!

      1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 5 сентября 2018, 19:19

      Вообще пофиг, пусть хоть голые ходят. Это более полно отразит экономическую ситуацию на Украине.

      3
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 5 сентября 2018, 18:52

      Удачных им игр с Польшей в такой форме!)

      9
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 5 сентября 2018, 18:38

      Может поможет, а может и не поможет. Везде надо засунуть политику, спорт побоку....

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 сентября 2018, 17:44

      это вообще то клич бандеровцев во времена войны....

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > 84aivengo 5 сентября 2018, 18:19

      я их не оправдываю,но власовцы детей вилами не убивали,женщин стариков не сжигали..!!! не путай понятия! и учи историю,правильную и реальную ,!

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > 84aivengo 5 сентября 2018, 18:30

      ))))) между прочим в основном армия власова была малюсенькой и состояла в основном из вас украинских проституток !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > 84aivengo 5 сентября 2018, 18:38

      тьфу сорри я этому петуху хохлятскому хотел написать

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 5 сентября 2018, 18:38



      ))))) между прочим в основном армия власова была малюсенькой и состояла в основном из вас украинских проституток !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 5 сентября 2018, 18:54

      да ты смешной мальчик ! сказочки дешевые тут лепечешь ! самому то не стыдно такую чушь писать? а малолетка дырявая?

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      Рейтинг: +11

      Лiцвiн > Вот оно чё Михалыч 6 сентября 2018, 01:08

      чучело,вам вспомнят и Волынь и Хатынь,и это проза жизни.А по поводу власовцев...а где ты видел что бы их делали героями нации и гордились???ну так,что бы на государственном уровне???

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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 5 сентября 2018, 17:25

      смешно звучит

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      Рейтинг: +1055

      3ton 5 сентября 2018, 17:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      У русских от этих слов сверлит в одном месте?
      У один от крыма у других от слава.
      Насколько же деградировали люди.

      -4
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > 3ton 5 сентября 2018, 17:43

      ладно ты процветаешь и мозгами блещешь

      0
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