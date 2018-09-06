Лига наций. Грузия победила Казахстан. Чакветадзе забил первый гол в истории турнира

Сборная Грузии на выезде переиграла Казахстан в дебютном матче Лиги наций.
На 66-й минуте счет в игре открыл полузащитник грузинской команды Георгий Чакветадзе.
Таким образом, 19-летний футболист стал автором первого гола в истории новообразованного турнира УЕФА, который стартовал в этом сезоне. Второй мяч в свои ворота отправил защитник Сергей Малый.
Лига наций. Лига D. 1-й тур
Казахстан – Грузия – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Чакветадзе, 69; 0:2 – Малый, 74 (автогол).
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Источник: Бомбардир.ру