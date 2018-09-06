Лига наций. Грузия победила Казахстан. Чакветадзе забил первый гол в истории турнира

Сборная Грузии на выезде переиграла Казахстан в дебютном матче Лиги наций.

На 66-й минуте счет в игре открыл полузащитник грузинской команды Георгий Чакветадзе.

Таким образом, 19-летний футболист стал автором первого гола в истории новообразованного турнира УЕФА, который стартовал в этом сезоне. Второй мяч в свои ворота отправил защитник Сергей Малый.

Лига наций. Лига D. 1-й тур

Казахстан – Грузия – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Чакветадзе, 69; 0:2 – Малый, 74 (автогол).

Турнирная таблица Лиги наций