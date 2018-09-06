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    Лига наций. Грузия победила Казахстан. Чакветадзе забил первый гол в истории турнира

    Сборная Грузии на выезде переиграла Казахстан в дебютном матче Лиги наций.

    На 66-й минуте счет в игре открыл полузащитник грузинской команды Георгий Чакветадзе.

    Таким образом, 19-летний футболист стал автором первого гола в истории новообразованного турнира УЕФА, который стартовал в этом сезоне. Второй мяч в свои ворота отправил защитник Сергей Малый.

    Лига наций. Лига D. 1-й тур

    Казахстан – Грузия – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Чакветадзе, 69; 0:2 – Малый, 74 (автогол).

    Турнирная таблица Лиги наций

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2018 18:59
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 21:48

      Сам себя вписал в историю.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 6 сентября 2018, 20:22

      с почином

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54668

      MaxRnD 6 сентября 2018, 19:34

      Гол красивейший !

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 6 сентября 2018, 19:22

      Молодец пацанчик!!!!
      Первый в первом!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 сентября 2018, 19:12

      с почином

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 6 сентября 2018, 19:10

      Началось и с победой, а я вот не успел поставить

      1
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