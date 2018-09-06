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Расписание матчей
Казахстан - Грузия
Казахстан - Грузия: обзор матча 06 сентября 2018
Казахстан
06.09.2018, четверг, 17:00
, группа D1, 1 тур
0 : 2
Завершен
Грузия
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Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
- : -
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
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Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
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05.10.2026
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Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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