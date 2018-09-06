Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аленичев: «Надеюсь, «Спартак» в этом сезоне вернет себе звание сильнейшей команды страны»

    Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев, возглавляющий ныне «Енисей», рассказал, кого считает фаворитами РПЛ.

    «Кого вижу фаворитами в борьбе за чемпионский титул? «Спартак» и «Зенит». Надеюсь, красно-белые смогут вернуть себе звание сильнейшей команды страны.

    Кто еще? У «Локомотива» получился средний старт сезона, «Краснодару» не хватает стабильности. У ЦСКА новая команда. Конечно, всякое может произойти в футболе, но вряд ли кто-то сможет вмешаться в спор «Спартака» и «Зенита». Борьба и интрига будут до самого последнего тура чемпионата», – сказал Аленичев.

    После шести туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 16 очков. У «Спартака», идущего следом, 14 баллов в активе.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2018 14:34
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 7 сентября 2018, 02:25

      Порассуждал бы о о Енисее и его шансах закрепиться в ПЛ. , и чтоб не было лишних разговорах о результатах матчей Енисея со Спартаком

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 6 сентября 2018, 23:51

      Как ни крути Аленичев Спартач в душе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 6 сентября 2018, 19:51

      Надеюсь, Енисей ему в этом помешает...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 сентября 2018, 19:08

      Пусть играют, а по весне узнаем кто есть кто. Травмы у игроков ведущих наших команд порой носят хронический характер. Ко всему надо быть готовыми.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 6 сентября 2018, 18:40

      Приятно видеть что Дмитрию не безразлична судьба его родного клуба.Как ни крути а Аленичев в душе всегда остаётся нашим - красно-белым.Посмотрим будет ли его прогноз пророческим.Очень хочется в это верить!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3561

      Axe111 6 сентября 2018, 18:06

      Сильнейшей команды ЛОЛ

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 6 сентября 2018, 18:02

      Независимо от футбольных предпочтений. ЦСКА самый стабильный клуб. Вероятно вопрос дисциплины. «Собака лает ЦСКА» идет...)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 6 сентября 2018, 17:56

      Ещё 2 недели назад были самые радужные настроения от того, что защита супер, полузащита на четвёрку с плюсом, ну а нападение со временем разыграется.Теперь же прихожу к выводу, что защита пока супер, но на столь тонком волоске, что случись что и всему хана.
      Поэтому слишком рано Дмитрий завёл речь о шансах.
      Двигаться надо поступательно, шаг за шагом, от матча к матчу.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 17:46

      Хотелось бы борьбы до последнего тура. Самое главное- без травм. Терять таких игроков как Жиго ,очень неприятно. Но мы как всегда будем надеяться и верить.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 6 сентября 2018, 16:21

      Спартак очень легко может сам себе помешать. Так, как это произошло в конце прошлого сезона.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11