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  • Аленичев: «Надеюсь, «Спартак» в этом сезоне вернет себе звание сильнейшей команды страны»

Аленичев: «Надеюсь, «Спартак» в этом сезоне вернет себе звание сильнейшей команды страны»

6 сентября 2018, 14:34
12

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев, возглавляющий ныне «Енисей», рассказал, кого считает фаворитами РПЛ.

«Кого вижу фаворитами в борьбе за чемпионский титул? «Спартак» и «Зенит». Надеюсь, красно-белые смогут вернуть себе звание сильнейшей команды страны.

Кто еще? У «Локомотива» получился средний старт сезона, «Краснодару» не хватает стабильности. У ЦСКА новая команда. Конечно, всякое может произойти в футболе, но вряд ли кто-то сможет вмешаться в спор «Спартака» и «Зенита». Борьба и интрига будут до самого последнего тура чемпионата», – сказал Аленичев.

После шести туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 16 очков. У «Спартака», идущего следом, 14 баллов в активе.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Енисей Аленичев Дмитрий
Комментарии (12)
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RotBerg
1536236640
Через 19 лет примерно, может палка стрельнет снова
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oyabun
1536240080
Спартак очень легко может сам себе помешать. Так, как это произошло в конце прошлого сезона.
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zigbert
1536245161
Хотелось бы борьбы до последнего тура. Самое главное- без травм. Терять таких игроков как Жиго ,очень неприятно. Но мы как всегда будем надеяться и верить.
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Мары
1536245768
Ещё 2 недели назад были самые радужные настроения от того, что защита супер, полузащита на четвёрку с плюсом, ну а нападение со временем разыграется.Теперь же прихожу к выводу, что защита пока супер, но на столь тонком волоске, что случись что и всему хана. Поэтому слишком рано Дмитрий завёл речь о шансах. Двигаться надо поступательно, шаг за шагом, от матча к матчу.
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eleng
1536246129
Независимо от футбольных предпочтений. ЦСКА самый стабильный клуб. Вероятно вопрос дисциплины. «Собака лает ЦСКА» идет...)))
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Axe111
1536246362
Сильнейшей команды ЛОЛ
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Krossmen73
1536248404
Приятно видеть что Дмитрию не безразлична судьба его родного клуба.Как ни крути а Аленичев в душе всегда остаётся нашим - красно-белым.Посмотрим будет ли его прогноз пророческим.Очень хочется в это верить!
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Рубик Докоян
1536250104
Пусть играют, а по весне узнаем кто есть кто. Травмы у игроков ведущих наших команд порой носят хронический характер. Ко всему надо быть готовыми.
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Нас Много
1536252679
Надеюсь, Енисей ему в этом помешает...
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ДяДь ПашА
1536267066
Как ни крути Аленичев Спартач в душе
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