Аленичев: «Надеюсь, «Спартак» в этом сезоне вернет себе звание сильнейшей команды страны»

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев, возглавляющий ныне «Енисей», рассказал, кого считает фаворитами РПЛ.

«Кого вижу фаворитами в борьбе за чемпионский титул? «Спартак» и «Зенит». Надеюсь, красно-белые смогут вернуть себе звание сильнейшей команды страны.

Кто еще? У «Локомотива» получился средний старт сезона, «Краснодару» не хватает стабильности. У ЦСКА новая команда. Конечно, всякое может произойти в футболе, но вряд ли кто-то сможет вмешаться в спор «Спартака» и «Зенита». Борьба и интрига будут до самого последнего тура чемпионата», – сказал Аленичев.

После шести туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 16 очков. У «Спартака», идущего следом, 14 баллов в активе.