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    Аршавин – лучший игрок чемпионата Казахстана в августе

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин стал лучшим игроком чемпионата Казахстана в августе, сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Казахстана.

    37-летний российский футболист победил по итогам голосования главных тренеров команд Премьер-лиги.

    Всего Аршавин в августе сыграл в трех матчах в Премьер-лиге, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    «Кайрат» после 23 проведенных туров занимает второе место в турнирной таблице. Аршавин имеет на своем счету девять голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2018 10:04
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +1

      vbn123 6 сентября 2018, 18:38

      Маэстро! Так держать!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1

      vbn123 6 сентября 2018, 18:35

      Забил три гола и отдал три результативные передачи в августе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 16:26

      Молодец Андрей. Жаль что ты не у нас.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > zigbert 6 сентября 2018, 19:31

      Саня, а он щас читает и плачет ,что о нем пишут,чувства так сказать....
      Но желания народа маловато будет,решала только один,
      ну может пару подпевал у него....
      Мнение народа ,это мнение толпы ,типа имеют право ,но не имеют право воздействовать....Вот был бы ты или кто другой из-за Кремлевской Стены,тады даа..))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert > alex1951 6 сентября 2018, 21:10

      Привет Алексей.Думаю протекция из за Кремлевской стены ему не нужна. Сам то он о чем думал когда переходил в Казахстан? Подписал бы контракт с одной из команд РПЛ и вся страна любовалась бы его игрой. Да и к сборной он был бы ближе.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 > zigbert 6 сентября 2018, 21:15

      Даже думать над ответом не буду....
      В лихое времечко ,он был дома в опале,
      и писали о нем ,совсем противоположные вещи,
      вот и подался на Восток ,тэньгу зарабатывать....

      4
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > alex1951 6 сентября 2018, 21:57

      ..думаю не в теньге дело..
      просто подальше от всех..
      от нас.(

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert > alex1951 6 сентября 2018, 22:04

      Конечно это сыграло не маловажную роль. Наверняка обида у него осталась.

      2
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      Рейтинг: -28

      olegbrankov 6 сентября 2018, 16:10

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://piar.life/blogdk

      -1
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      Рейтинг: +2888

      absent32 6 сентября 2018, 15:09

      ну к этому он шел в течении месяца... есть еще порох пороховницах

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 сентября 2018, 13:21

      это было ожидаемо он бы и у нас был бы лучшим оттеснив дзюбку в зад

      3
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 6 сентября 2018, 13:13

      Если у них с Черчесом терок нету,то почему и пригласить его в сборную?
      Турнир то полуофициальный ,главное, чтобы тактически вписался ,определится с амплуа..... на него народ бы пошел,соскучились)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > alex1951 6 сентября 2018, 14:23

      потому,что Песпесов-тварина,ничего в футболе не понимающая

      0
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      ...
      Рейтинг: +1

      vbn123 > alex1951 6 сентября 2018, 18:36

      Потому-что черчесов - самодур!

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 6 сентября 2018, 12:35

      Super!

      0
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      Рейтинг: +818

      Serjio82 6 сентября 2018, 12:35

      даже если болельщики не ходят на футбол,на Андрея Аршавина придут и в 37))

      1
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      Рейтинг: +1

      vbn123 > Serjio82 6 сентября 2018, 18:37

      Все верно!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 6 сентября 2018, 12:35

      Молодчик! Зря списали раньше времени.

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