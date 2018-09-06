Аршавин – лучший игрок чемпионата Казахстана в августе

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин стал лучшим игроком чемпионата Казахстана в августе, сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Казахстана.

37-летний российский футболист победил по итогам голосования главных тренеров команд Премьер-лиги.

Всего Аршавин в августе сыграл в трех матчах в Премьер-лиге, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

«Кайрат» после 23 проведенных туров занимает второе место в турнирной таблице. Аршавин имеет на своем счету девять голов.