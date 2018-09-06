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Аршавин – лучший игрок чемпионата Казахстана в августе

6 сентября 2018, 10:04
31

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин стал лучшим игроком чемпионата Казахстана в августе, сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Казахстана.

37-летний российский футболист победил по итогам голосования главных тренеров команд Премьер-лиги.

Всего Аршавин в августе сыграл в трех матчах в Премьер-лиге, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

«Кайрат» после 23 проведенных туров занимает второе место в турнирной таблице. Аршавин имеет на своем счету девять голов.

Источник: Бомбардир.ру
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (31)
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Рубик Докоян
1536218482
Шава и в РПЛ был бы на виду со своим футбольным интеллектом и игровым мастерством.
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KOLBIS
1536219439
Вполне ожидаемо...Продолжай в том же духе Андрюха...
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Serjio82
1536220393
Молодчик,что сказать,37 лет,но по прежнему в футболе!
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Mazai-NN
1536225914
Андрюха красава..
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Zenmaster
1536226224
Футболист от бога !!!
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RedWhiteFans2
1536226506
Молодчик! Зря списали раньше времени.
Ответить
alex1951
1536228783
Если у них с Черчесом терок нету,то почему и пригласить его в сборную? Турнир то полуофициальный ,главное, чтобы тактически вписался ,определится с амплуа..... на него народ бы пошел,соскучились)))
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Полная Канистра
1536229287
это было ожидаемо он бы и у нас был бы лучшим оттеснив дзюбку в зад
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zigbert
1536240384
Молодец Андрей. Жаль что ты не у нас.
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vbn123
1536248291
Маэстро! Так держать!
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