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    Сантуш: «Роналду заслуживает приз лучшему игроку года ФИФА»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением о том, кто должен выиграть награду лучшему игроку года ФИФА.

    «Я уже отдал свой голос, если бы все зависело от меня, то Роналду бы выиграл, Модрич был бы вторым. Таков мой голос.

    Модрич – фантастический игрок, поэтому я и называл его вторым лучшим игроком в мире. Но я думаю, что Роналду должен победить за все заслуги в сезоне и особенно в Лиге чемпионов», – сказал Сантуш.

    Роналду, Модрич и Салах поспорят за награду лучшему футболисту ФИФА 2018 года

    Источник: Skysports

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    05.09.2018 19:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 5 сентября 2018, 20:40

      да ладно? так и заслуживает? за пару матчей в лч?

      -2
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