Вандерсон: «На игру с действующим чемпионом всегда настраиваешься по-особенному. К Смолову мы не готовились»

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон рассказал о том, как его команда готовилась к матчу шестого тура против «Локомотива».

«На игры с именитым соперником, а тем более действующим чемпионом, всегда настраиваешься по-особенному. Думаю, это можно сказать не только про меня, но и про всю команду. Мы знали, что матч будет сложным, поэтому очень серьезно работали, хорошо тренировались всю предыдущую неделю. Готовили себя предстоящей игре и это принесло свои плоды.

Непосредственно к игре против Смолова мы не готовились. Да, он наш бывший одноклубник, мы все знаем, насколько он сильный нападающий. Но в «Локомотиве» все игроки высокого класса – поэтому мы готовили себя к противостоянию с командой в целом, не выделяя кого-то персонально.

Игра, как я и предполагал, получилась тяжелой. В ее начале, мы, вроде бы, завладели инициативой, но легче от этого не стало. А когда арбитр назначил пенальти в наши ворота и мы пропустили – у меня голова будто взорвалась и внутри все закипело. Понимал, что по игре мы не заслуживали этого гола в свои ворота, и что теперь нужно забивать как минимум дважды, чтобы побеждать. А по такой игре это будет очень сложно.

Здорово, что нам удалось быстро отыграться. Этот эпизод я помню прекрасно. Тем более, я пересматривал его потом. У меня вообще есть привычка анализировать сыгранные матчи. Атаку начал Мамаев, он передал мяч Каборе. Шарля соперник завалил, но он успел протолкнуть мяч на Газинского, а Юра в касание сделал передачу мне. Рядом был защитник, вратарь стал выходить на меня, поэтому времени было в обрез – я сразу принял решение, и бить именно так – с подсечкой.

Когда Шапи забил победный гол, меня на поле уже не было. Я находился на скамейке. Что ощущал? Это непередаваемо, это был невероятный взрыв адреналина. Мы все, на скамейке и на поле, были переполнены эмоциями. Было очень круто», – сказал Вандерсон.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Локомотив» завершился со счетом 2:1.