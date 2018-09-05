Квальярелла – о голе «Наполи»: «Это был самый красивый мой гол»

Редкостный гол.
Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла поделился впечатлениями от своего гола в ворота «Наполи» (3:0) в прошедшем туре итальянской Серии А.
«Даже если бы я не хотел увидеть свой гол снова, он бы все равно попался мне на глаза в соцсетях!
Глядя на этот момент, я могу сказать: «Да, это был самый красивый мой гол». Это был момент ясного безумия. Но для таких голов нужна и сопутствующая удача.
После этого матча я получил много сообщений из Неаполя, но это были комплименты и изумление», – заявил Квальярелла.
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— TeamFA (@TeamFA) 3 сентября 2018 г.