Квальярелла – о голе «Наполи»: «Это был самый красивый мой гол»

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла поделился впечатлениями от своего гола в ворота «Наполи»​ (3:0) в прошедшем туре итальянской Серии А.

«Даже если бы я не хотел увидеть свой гол снова, он бы все равно попался мне на глаза в соцсетях!

Глядя на этот момент, я могу сказать: «Да, это был самый красивый мой гол». Это был момент ясного безумия. Но для таких голов нужна и сопутствующая удача.

После этого матча я получил много сообщений из Неаполя, но это были комплименты и изумление», – заявил Квальярелла.