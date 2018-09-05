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    Квальярелла – о голе «Наполи»: «Это был самый красивый мой гол»

    Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла поделился впечатлениями от своего гола в ворота «Наполи»​ (3:0) в прошедшем туре итальянской Серии А.

    «Даже если бы я не хотел увидеть свой гол снова, он бы все равно попался мне на глаза в соцсетях!

    Глядя на этот момент, я могу сказать: «Да, это был самый красивый мой гол». Это был момент ясного безумия. Но для таких голов нужна и сопутствующая удача.

    После этого матча я получил много сообщений из Неаполя, но это были комплименты и изумление», – заявил Квальярелла.

    Источник: Football Italia

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    05.09.2018 07:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 09:55

      Редкостный гол.

      2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 5 сентября 2018, 09:46

      Хорош

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      19831170 5 сентября 2018, 09:02

      Шедевр однозначно, но дайте ему ещё так раз 10 пробить, думаю не повторит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 5 сентября 2018, 09:00

      Шикарный гол

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 5 сентября 2018, 08:11

      Солгасен,нормальный гол

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 5 сентября 2018, 08:07

      Я в обед такие же забиваю)

      1
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      Рейтинг: +452

      тёска > Жёлто-синий 5 сентября 2018, 12:32

      Постарайся не спать долго в обед а то начнёш пропускать такие)

      2
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