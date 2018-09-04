Президент РПЛ: «Провели переговоры о проведении выставочных матчей в Катаре»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что в ближайшем будущем возможно проведение выставочных матчей с участием российских клубов за рубежом.

– В последние годы Испания задает моду в мировом футболе. Обсуждалась ли в УЕФА ситуация, когда в Ла Лиге предложили проводить ряд матчей за пределами страны?

– Там мнения разошлись. Тебас, президент примеры, пояснил нам, что есть большая проблема с фанатами. Во-вторых, если 22-23 маленьких клуба в Испании более-менее поддержали эту идею, то большие клубы скептически на это смотрят.

Мы в РПЛ считаем, что выставочные матчи можем проводить – не текущего чемпионата России, а, например, Суперкубок России. Это отдельный турнир из одного матча. У нас уже есть предложение. Провели переговоры с Катаром, обсуждали выставочные матчи в преддверии ЧМ-2022.

Мы это в голове держим, посмотрим, насколько эффективно это будет у испанцев.