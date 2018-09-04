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    Президент РПЛ: «Провели переговоры о проведении выставочных матчей в Катаре»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что в ближайшем будущем возможно проведение выставочных матчей с участием российских клубов за рубежом.

    – В последние годы Испания задает моду в мировом футболе. Обсуждалась ли в УЕФА ситуация, когда в Ла Лиге предложили проводить ряд матчей за пределами страны?

    – Там мнения разошлись. Тебас, президент примеры, пояснил нам, что есть большая проблема с фанатами. Во-вторых, если 22-23 маленьких клуба в Испании более-менее поддержали эту идею, то большие клубы скептически на это смотрят.

    Мы в РПЛ считаем, что выставочные матчи можем проводить – не текущего чемпионата России, а, например, Суперкубок России. Это отдельный турнир из одного матча. У нас уже есть предложение. Провели переговоры с Катаром, обсуждали выставочные матчи в преддверии ЧМ-2022.

    Мы это в голове держим, посмотрим, насколько эффективно это будет у испанцев.

    Источник: ВГТРК

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    04.09.2018 09:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 4 сентября 2018, 14:16

      Хватит уже идиотские выплески публиковать

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      Рейтинг: +1501

      777+ 4 сентября 2018, 13:22

      У Прядкина одни деньги на уме, зачем нам популяризировать футбол в Катаре? Зачем? Тогда для чего построили стадионы, которые будут простаивать? Не на том пытается заработать РФС, не на том!!! Больше пользы будет, если матч за Суперкубок РФ проведут в небольших городах (Брянск, Курск, Липецк и т.д.), где есть стадионы на 10-15 тысяч..... Людям в этих городах - праздник, а остальная Россия так и так футбол по телевизору смотрит!!!.......

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 4 сентября 2018, 11:32

      А мое мнение забрать "!лишние" деньги у РФС или как они сейчас называются и отдать в школы или просто в территории., Зажирели......

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