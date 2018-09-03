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    Смолов оплатил годовую аренду квартиры для детей с онкологическими заболеваниями

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов оказал помощь детям с онкологическими заболеваниями. Он оплатил подопечным фонда «Спаси Жизнь» годовую аренду квартиры.

    Футболист заключил с фондом годовое соглашение погашения аренды одной из квартир в рамках программы «Добрый Дом». Она располагается в непосредственной близости от Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина. В квартире проживают дети с тяжелыми формами онкозаболеваний из Астрахани, Ульяновска, Удмуртии и Краснодара.

    Источник: Sport24

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    03.09.2018 14:33
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 12:42

      Молодец Федор ,доброе дело делаешь.

      0
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      Рейтинг: +77

      Майор Балдёжник 4 сентября 2018, 00:08

      и всё? вот это невиданная щедрость, памятник ему вместо ельцин центра

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      ЗакирСаб 4 сентября 2018, 00:01

      Маладец!!! ему риспект и Уважуха!! я бы у ниво бмв купил падишевли и зделыл бы и катался!!!!

      1
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      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 3 сентября 2018, 19:25

      А как же расея вставшая с колен?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 3 сентября 2018, 17:38

      Молодец Смолов так держать.

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      Рейтинг: +257

      Swamp_07 3 сентября 2018, 16:34

      Достойно

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 3 сентября 2018, 16:32

      Молодец

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 3 сентября 2018, 16:11

      Нахрена только об этом доносить общественности? С его доходами это доброе дело то же самое, что 5 рублей для любого из нас, брошенные в кружку бабульке в переходе. И мы об этих 5 рублях в СМИ не трубим.

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      Рейтинг: +1109

      qawzsexdr 3 сентября 2018, 15:26

      А через год про них забудут, оставив без квартиры.

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      Рейтинг: +1320

      ruded 3 сентября 2018, 15:20

      пиар-агента нанял, чтобы улучшить мнение футбольной среды))

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