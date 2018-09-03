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  • Смолов оплатил годовую аренду квартиры для детей с онкологическими заболеваниями

Смолов оплатил годовую аренду квартиры для детей с онкологическими заболеваниями

3 сентября 2018, 14:33
15

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов оказал помощь детям с онкологическими заболеваниями. Он оплатил подопечным фонда «Спаси Жизнь» годовую аренду квартиры.

Футболист заключил с фондом годовое соглашение погашения аренды одной из квартир в рамках программы «Добрый Дом». Она располагается в непосредственной близости от Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина. В квартире проживают дети с тяжелыми формами онкозаболеваний из Астрахани, Ульяновска, Удмуртии и Краснодара.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор
Комментарии (15)
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OBOLEV
1535976838
Как мне кажется это некий пиар ход . После говно футбола и пьяных гонок. Думаю Феде наша похвала не к чему. Надеюсь наши топовые спортсмены и дальше будут творить добро. п.с. Мамаев, бери свою ЧУДО-ЖЕНУШКУ которой нечем заняться в Краснодаре и творите добро. А мы за вас свечку поставим!!!
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Project Бабангида
1535976846
каждый как может грехи замаливает! конечно это лучше чем попам в церковь отнести или сотрудникам ДПС краснадара отвалить
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ruded
1535977222
пиар-агента нанял, чтобы улучшить мнение футбольной среды))
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qawzsexdr
1535977592
А через год про них забудут, оставив без квартиры.
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Eddyson
1535980283
Нахрена только об этом доносить общественности? С его доходами это доброе дело то же самое, что 5 рублей для любого из нас, брошенные в кружку бабульке в переходе. И мы об этих 5 рублях в СМИ не трубим.
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Decorhome
1535981573
Молодец
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Swamp_07
1535981676
Достойно
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XoVoS
1535985493
Молодец Смолов так держать.
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ЗакирСаб
1536008460
Маладец!!! ему риспект и Уважуха!! я бы у ниво бмв купил падишевли и зделыл бы и катался!!!!
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Майор Балдёжник
1536008899
и всё? вот это невиданная щедрость, памятник ему вместо ельцин центра
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