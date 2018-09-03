Смолов оплатил годовую аренду квартиры для детей с онкологическими заболеваниями

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов оказал помощь детям с онкологическими заболеваниями. Он оплатил подопечным фонда «Спаси Жизнь» годовую аренду квартиры.

Футболист заключил с фондом годовое соглашение погашения аренды одной из квартир в рамках программы «Добрый Дом». Она располагается в непосредственной близости от Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина. В квартире проживают дети с тяжелыми формами онкозаболеваний из Астрахани, Ульяновска, Удмуртии и Краснодара.