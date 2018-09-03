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    Яя Туре: «Сдержал обещание, вернувшись в «Олимпиакос»

    Новичок «Олимпиакоса» полузащитник Яя Туре рад вернуться в греческий клуб. Экс-футболист «Манчестер Сити» перешел в статусе свободного агента.

    «Такое решение было принято с учетом особых взаимоотношений с этим клубом. Для меня честь вернуться в «Олимпиакос».

    Когда я покидал команду в 2006-м году, то еще тогда я сказал, что вернусь. Я рад, что сдержал свое слово. Хотя у меня и было много предложений из Европы, Азии и США.

    Я все еще голоден до успеха, как и много лет назад, когда впервые оказался в «Олимпиакосе». Жду с нетерпением своего выхода на поле, чтобы помочь клубу выиграть трофеи, его великие болельщики этого заслуживают», – сказал Туре.

    Источник: BBC

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    03.09.2018 09:42
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 11:41

      Не о таком обещании мечтал Селюк.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 3 сентября 2018, 09:58

      Вот это Лон дон

      0
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