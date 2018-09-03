Яя Туре: «Сдержал обещание, вернувшись в «Олимпиакос»

Новичок «Олимпиакоса» полузащитник Яя Туре рад вернуться в греческий клуб. Экс-футболист «Манчестер Сити» перешел в статусе свободного агента.

«Такое решение было принято с учетом особых взаимоотношений с этим клубом. Для меня честь вернуться в «Олимпиакос».

Когда я покидал команду в 2006-м году, то еще тогда я сказал, что вернусь. Я рад, что сдержал свое слово. Хотя у меня и было много предложений из Европы, Азии и США.

Я все еще голоден до успеха, как и много лет назад, когда впервые оказался в «Олимпиакосе». Жду с нетерпением своего выхода на поле, чтобы помочь клубу выиграть трофеи, его великие болельщики этого заслуживают», – сказал Туре.