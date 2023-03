Полузащитник Яя Туре подписал контракт с «Олимпиакосом».

Игрок стал свободным агентом летом, когда истекло его соглашение с «Манчестер Сити». Туре выступал за «Олимпиакос» в сезоне-2005/06. О деталях нового соглашения с греческим клубом не сообщается.

Ο Γιάγια στα «ερυθρόλευκα»! / @YayaToure in the red and white of Olympiacos!#olympiacos #YayaToure #YayaIsBack pic.twitter.com/35TXvFA1rQ