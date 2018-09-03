Крицюк – лучший футболист «Краснодара» в июле-августе

Пресс-служба «Краснодара» объявила победителя в голосования среди болельщиков за звание лучшего игрока команды в июле-августе.

Первое место в этом голосовании занял вратарь Станислав Крицюк. За него проголосовали 25 процентов опрошенных. Второе место числится за Кристианом Рамиресом, третье – за Виктором Классоном.

После первых шести туров «Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков.