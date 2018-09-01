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  • «Зенит» к матчу со «Спартаком» увеличил вместимость «Санкт-Петербурга» на пять тысяч зрителей

«Зенит» к матчу со «Спартаком» увеличил вместимость «Санкт-Петербурга» на пять тысяч зрителей

1 сентября 2018, 14:22
29

«Зенит» более чем на пять тысяч увеличил вместимость стадиона «Санкт-Петербург» накануне домашнего матча шестого тура РПЛ со «Спартаком». Об этом сообщил пресс-секретарь петербургского клуба Антон Макаренко. Таким образом, арена сможет принять 61,5 тысячи зрителей.

«Зенит» ожидает нового рекорда посещаемости на домашней арене: к предстоящему матчу клуб открыл часть временных трибун с хорошим обзором, поэтому вместимость стадиона выросла до 61,5 тысячи мест. При этом гостям выделена полная положенная квота – шесть тысяч мест. Тем самым увеличилась и буферная зона. В настоящий момент в гостевой сектор осталось около 350 билетов, которые поступят в продажу для болельщиков гостевой команды в день матча за два часа до его начала.

В продаже еще остается около тысячи билетов, и мы ожидаем, что все они будут распроданы и на игре в воскресенье соберется полный стадион. В субботу и воскресенье с 10:00 открыты кассы стадиона №11 и №12», – сказал Макаренко.

Игра «Зенит» – «Спартак» состоится в воскресенье, сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (29)
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МЯСНОЙ Я
1535801648
ну ладно бакланы как обычно манекенов посадят,но нам нужно больше мест!
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Тraumtanzеr
1535801792
Лишнее подтверждение тому, что Спартак самый популярный клуб страны, дабы идут только на него.
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talgatnurzhanov2006
1535802463
только спартак, только победа!!!
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GoldPlayFIFARus9
1535803143
Да я в рот любил их увелечение. Билеты на 2-м ярусе 3800р, я в шоке. самые галимые и дешёвые места на углу 2-го яруса 1800р, про билеты в по середине 1-го яруса за 15-20 тысяч, я вообще молчу.Ну а ВИП.... Капец у них ценники... Я думал стадион построили большой чтобы больше народу ходило, и цену снизят. а они наоборот её взвинчивают просто до нереальных каких-то высот
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Миша13
1535804161
Ну а почему бы и не заработать.
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zubr252
1535804220
Вот тебе и ажиотаж после ЧМ 2018 отлично
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koli4ka
1535806531
крышу приподняли на 3м, вот вам и ещё 5 тыщ. мест...
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Майор Балдёжник
1535806712
аншлаг на любом стадионе - это прекрасно
Ответить
Мары
1535806860
Не футбол, а футболище !!!
Ответить
Муруал
1535807510
Жду красивой фееричной игры от обеих команд.Не в обиду спартачам,но пусть каждая дополнительная тысяча зрителей на стадионе конвертируется в гол со стороны Зенита.Лишних пять тысяч болельщиков=пять голов!
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