Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» к матчу со «Спартаком» увеличил вместимость «Санкт-Петербурга» на пять тысяч зрителей

    «Зенит» более чем на пять тысяч увеличил вместимость стадиона «Санкт-Петербург» накануне домашнего матча шестого тура РПЛ со «Спартаком». Об этом сообщил пресс-секретарь петербургского клуба Антон Макаренко. Таким образом, арена сможет принять 61,5 тысячи зрителей.

    «Зенит» ожидает нового рекорда посещаемости на домашней арене: к предстоящему матчу клуб открыл часть временных трибун с хорошим обзором, поэтому вместимость стадиона выросла до 61,5 тысячи мест. При этом гостям выделена полная положенная квота – шесть тысяч мест. Тем самым увеличилась и буферная зона. В настоящий момент в гостевой сектор осталось около 350 билетов, которые поступят в продажу для болельщиков гостевой команды в день матча за два часа до его начала.

    В продаже еще остается около тысячи билетов, и мы ожидаем, что все они будут распроданы и на игре в воскресенье соберется полный стадион. В субботу и воскресенье с 10:00 открыты кассы стадиона №11 и №12», – сказал Макаренко.

    Игра «Зенит» – «Спартак» состоится в воскресенье, сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2018 14:22
    Рекомендуем
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +478

      R-W_warrior 1 сентября 2018, 21:55

      Вона чё...он,оказывается,раскладной...а я думал,надувной..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 1 сентября 2018, 16:53

      А, зачем? Лично я туда не приеду.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak > Фотон 1 сентября 2018, 17:54

      Да. Прибыл бы лично,
      Далековато из Сибири на электричке.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      Муруал 1 сентября 2018, 16:11

      Жду красивой фееричной игры от обеих команд.Не в обиду спартачам,но пусть каждая дополнительная тысяча зрителей на стадионе конвертируется в гол со стороны Зенита.Лишних пять тысяч болельщиков=пять голов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 1 сентября 2018, 16:01

      Не футбол, а футболище !!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > ухоженный крокодил 1 сентября 2018, 16:33

      В последнее время да.
      Надеюсь, что завтра эту трагедию превратим в фарс.
      Для этого все предпосылки имеются.
      Осталось исполнить.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak > ухоженный крокодил 1 сентября 2018, 18:00

      У Вас один артист, на трибуне в шляпе.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > ухоженный крокодил 1 сентября 2018, 19:54

      Завтра увидишь как не кого нет.
      Мы удивлять умеем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      Майор Балдёжник 1 сентября 2018, 15:58

      аншлаг на любом стадионе - это прекрасно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 1 сентября 2018, 15:55

      крышу приподняли на 3м, вот вам и ещё 5 тыщ. мест...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      zubr252 1 сентября 2018, 15:17

      Вот тебе и ажиотаж после ЧМ 2018 отлично

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1276

      Миша13 1 сентября 2018, 15:16

      Ну а почему бы и не заработать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Worldsoccer2121 1 сентября 2018, 15:00

      Стадион же вмещает 67 тыщ, разве нет?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Worldsoccer2121 1 сентября 2018, 15:08

      Нет,это только для ЧМ было. Там на верху 2-го яруса были дополнительные 5 тысяч временных мест. Оттуда обзор не очень,особенно с первых 5-и рядов. Так-то стадион вмещает порядка 56-58 тысяч. Без всяких временных сооружений

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      Аексей Борисов > Worldsoccer2121 1 сентября 2018, 16:09

      Более 68 с дополнительными временными местами

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      Аексей Борисов > ухоженный крокодил 1 сентября 2018, 16:10

      для пятачков

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +64

      Worldsoccer2121 > GoldPlayFIFARus9 1 сентября 2018, 18:28

      Спасибо за объяснение

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 1 сентября 2018, 14:59

      Да я в рот любил их увелечение. Билеты на 2-м ярусе 3800р, я в шоке. самые галимые и дешёвые места на углу 2-го яруса 1800р, про билеты в по середине 1-го яруса за 15-20 тысяч, я вообще молчу.Ну а ВИП....
      Капец у них ценники... Я думал стадион построили большой чтобы больше народу ходило, и цену снизят. а они наоборот её взвинчивают просто до нереальных каких-то высот

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11