«Зенит» к матчу со «Спартаком» увеличил вместимость «Санкт-Петербурга» на пять тысяч зрителей

«Зенит» более чем на пять тысяч увеличил вместимость стадиона «Санкт-Петербург» накануне домашнего матча шестого тура РПЛ со «Спартаком». Об этом сообщил пресс-секретарь петербургского клуба Антон Макаренко. Таким образом, арена сможет принять 61,5 тысячи зрителей.

«Зенит» ожидает нового рекорда посещаемости на домашней арене: к предстоящему матчу клуб открыл часть временных трибун с хорошим обзором, поэтому вместимость стадиона выросла до 61,5 тысячи мест. При этом гостям выделена полная положенная квота – шесть тысяч мест. Тем самым увеличилась и буферная зона. В настоящий момент в гостевой сектор осталось около 350 билетов, которые поступят в продажу для болельщиков гостевой команды в день матча за два часа до его начала.

В продаже еще остается около тысячи билетов, и мы ожидаем, что все они будут распроданы и на игре в воскресенье соберется полный стадион. В субботу и воскресенье с 10:00 открыты кассы стадиона №11 и №12», – сказал Макаренко.

Игра «Зенит» – «Спартак» состоится в воскресенье, сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.