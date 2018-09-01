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    Газизов – о переходе Облякова в ЦСКА: «Верим, что Иван будет прогрессировать и попадет в сборную России»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что не хотел отпускать полузащитника Ивана Облякова в ЦСКА. Руководитель уфимцев верит в дальнейший прогресс 20-летнего футболиста.

    Обляков перешел из «Уфы» в ЦСКА в августе, подписав пятилетний контракт.

    «Это неотъемлемая часть футбола, тем более это касается тех клубов, которые работают в подобной бизнес-модели. Это данность. Если есть такое предложение, то мы понимаем, что на сегодняшний день это максимум для игрока в нашем клубе. Поэтому надо расставаться. Надо идти в ногу с ним. Ведь не каждый день поступают предложения играть в Лиге чемпионов. Этим наш клуб и славится, наверное, что мы находим баланс.

    Честно признаюсь, не хотелось отпускать. Ты видишь, как игрок прогрессирует, но и нужно давать возможность для роста. На сегодняшний день мы сделали для Облякова все, что могли. Мы верим в него, в то, что он будет прогрессировать, что попадет в сборную России. Все качества у него для этого есть. Надеемся, что он будет вспоминать с теплотой то, как мы вместе жили и работали. И это касается всех игроков», – сказал Газизов.

    Источник: Р-Спорт

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    01.09.2018 13:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +762

      sprint5 1 сентября 2018, 17:43

      если только продавать одно а где футбольная и спортивная составляющая

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 1 сентября 2018, 17:00

      ******* в ЦСКА? посмотрим. А может что-то и выйдет.

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 1 сентября 2018, 14:33

      всем кто хоронил ЦСКА -он омолодился как не кто другой а Гончаренко тот тренер которому по зубам создать из них добротную команду

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