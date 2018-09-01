Газизов – о переходе Облякова в ЦСКА: «Верим, что Иван будет прогрессировать и попадет в сборную России»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что не хотел отпускать полузащитника Ивана Облякова в ЦСКА. Руководитель уфимцев верит в дальнейший прогресс 20-летнего футболиста.

Обляков перешел из «Уфы» в ЦСКА в августе, подписав пятилетний контракт.

«Это неотъемлемая часть футбола, тем более это касается тех клубов, которые работают в подобной бизнес-модели. Это данность. Если есть такое предложение, то мы понимаем, что на сегодняшний день это максимум для игрока в нашем клубе. Поэтому надо расставаться. Надо идти в ногу с ним. Ведь не каждый день поступают предложения играть в Лиге чемпионов. Этим наш клуб и славится, наверное, что мы находим баланс.

Честно признаюсь, не хотелось отпускать. Ты видишь, как игрок прогрессирует, но и нужно давать возможность для роста. На сегодняшний день мы сделали для Облякова все, что могли. Мы верим в него, в то, что он будет прогрессировать, что попадет в сборную России. Все качества у него для этого есть. Надеемся, что он будет вспоминать с теплотой то, как мы вместе жили и работали. И это касается всех игроков», – сказал Газизов.