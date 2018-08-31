Модрич: «Надеюсь, это будет еще один удачный сезон для «Реала»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич, который стал лучшим игроком Лиги чемпионов прошлого сезона, рассчитывает провести не менее удачный розыгрыш турнира.

«Реал» выиграл последние три розыгрыша ЛЧ.

Лига чемпионов – лучший турнир в мире, и «Реалу» нравится в нем участвовать. Мы ждем не дождемся начала.

Мы собираемся подойти к матчам как обычно – со скромностью и тяжелой работой. Надеюсь, это будет еще один удачный сезон для нас», – сказал Модрич.

«Реалу» предстоит сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов с «Ромой», ЦСКА и «Викторией».