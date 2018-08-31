«Зенит» девятый раз подряд вышел в основную стадию еврокубков

Накануне состоялся ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встречались «Мольде» и «Зенит». Игра завершилась со счетом 2:1 (первый матч – 1:3).

«Зенит» вышел в групповую стадию Лиги Европы сезона-2018/19 по сумме двух встреч. Благодаря этому команда из Санкт-Петербурга выступит на основной стадии еврокубков девятый сезон подряд.

Жеребьевка группового раунда Лиги Европы-2018/19 состоится сегодня в Монако. Начало церемонии – в 14:00 по московскому времени.