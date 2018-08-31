Жеребьевка Лиги Европы начнется в 14:00. Россию представят «Зенит», «Спартак» и «Краснодар»

Накануне завершились матчи четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, по результатам которых стали известны все участники группового этапа Лиги Европы-2018/19. 48 команд распределены по четырем корзинам в зависимости от рейтинга УЕФА.

В турнире примут участие три российских клуба – «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Они не смогут попасть в одну группу с командами из Украины.

Корзина 1: «Севилья», «Арсенал», «Челси», «Зенит», «Байер», «Динамо» Киев, «Бешикташ», «Ред Булл Зальцбург», «Олимпиакос», «Вильярреал», «Андерлехт» и «Лацио».

Корзина 2: «Спортинг», «Лудогорец», «Копенгаген», «Марсель», «Селтик», ПАОК, «Милан», «Генк», «Фенербахче», «Краснодар», «Астана», «Рапид» Вена.

Корзина 3: «Бетис», «Карабах», БАТЭ, «Динамо» Загреб, «РБ Лейпциг», «Айнтрахт», «Мальме», «Спартак» Москва, «Стандард», «Цюрих», «Ренн», «Бордо».

Корзина 4: «Аполлон», «Русенборг», «Ворскла», «Славия» Прага, «Акхисар Беледие», «Яблонец», АЕК Ларнака, «Види», «Рейнджерс», «Спартак» Трнава, «Дюделанж», «Сарпсборг».

Жеребьевка пройдет 31 августа в Монако и начнется в 14:00 по московскому времени.

Матчи группового этапа пройдут 20 сентября, 4 и 25 октября, 8 и 29 ноября, а также 13 декабря.