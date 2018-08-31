Геркус: «Обязан ли «Локомотив» выходить из такой группы? Нет, нет и нет»

Президент «Локомотива» Илья Геркус дал понять, что его команда не обязана выходить из группы в Лиге чемпионов.

Железнодорожники на групповом этапе турнира сыграют с «Порту», «Шальке-04» и «Галатасараем».

«Группа очень ровная. Соперники довольно сильные, два из трех клубов – чемпионы своих стран, но со всеми можно играть. Что касается того, не обидно ли что нет громких соперников по именам, то это Лига чемпионов, тут лучшие из лучших. Нам достались эти соперники, и надо играть с ними. Если выступим хорошо, нам еще достанутся большие клубы.

Обязан ли «Локомотив» выходить из такой группы? Нет, нет и нет! Наша команда показывает хорошую игру, но слово «обязан» абсолютно неуместно», — сказал Геркус.