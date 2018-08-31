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  • Геркус: «Обязан ли «Локомотив» выходить из такой группы? Нет, нет и нет»

Геркус: «Обязан ли «Локомотив» выходить из такой группы? Нет, нет и нет»

31 августа 2018, 00:13
32

Президент «Локомотива» Илья Геркус дал понять, что его команда не обязана выходить из группы в Лиге чемпионов.

Железнодорожники на групповом этапе турнира сыграют с «Порту», «Шальке-04» и «Галатасараем».

«Группа очень ровная. Соперники довольно сильные, два из трех клубов – чемпионы своих стран, но со всеми можно играть. Что касается того, не обидно ли что нет громких соперников по именам, то это Лига чемпионов, тут лучшие из лучших. Нам достались эти соперники, и надо играть с ними. Если выступим хорошо, нам еще достанутся большие клубы.

Обязан ли «Локомотив» выходить из такой группы? Нет, нет и нет! Наша команда показывает хорошую игру, но слово «обязан» абсолютно неуместно», — сказал Геркус.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (32)
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Валерий2705
1535665836
Ещё неделю назад, ты называл Локомотив: «статусным европейским клубом», орал что в составе есть два чемпиона мира, и чемпион Европы, а так же лучший российский нападающий на данный момент, который и с которым Локомотив и сам Смолов выйдут на новый уровень. Так после таких заявлений, Локо обязан выходить из такой группы! Языком пи...ть не мешки ворочать!
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compka
1535666322
на видео жеребьевки самыми довольными были представители Галатасарая
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Yev
1535667211
Не, ну так нельзя: троекратное нет. Такое впечатление что даже если и будет возможность выйти в плэй-офф, то он запретит. Зачем тогда вообще участвовать в турнире? Он должен был ответить да, да и да, тем более группа ровная.
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woyser
1535671930
Вообщето: да,да и да. Тогда смыл там играть? Даже явные аутсайдеры ставят задачи минимум - выход из группы. Начинаются подстраховки типа все ровные, все сильные, все лучшие.
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triton004
1535678867
По принципу- главное не победа,главное участие. Х.У.Л.И тогда там делать?
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sprint5
1535679570
и это говорит президент клуба
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Kollljan
1535687565
Четвёртое место и позорный общий счёт.
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серега кашин
1535691384
сразу отмазался за провал
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Petrak86
1535694701
не обязан конечно, это футбол и он непредсказуем. Тем более уровень у всех ровный. Вот Реал, Бавария или МанСити обязаны выходить, т.к. на голову сильнее оппонентов, и не выход для них будет провалом. Если Локо не выйдет - провалом это не будет. Ну и объективно - Локо пока не показывает чемпионский футбол даже на уровне РПЛ, а в Европе сделать это будет еще сложнее. Почему все ждут, что у Локо есть все шансы - непонятно. Просто их больше, чем если бы они попали, например, в группу В
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OfaZavr
1535701169
конечно может обязаловки быть и не должно, это будет висеть грузом ответственности и может мешать. но все силы нужно приложить для выхода и верить что это возможно. желаю удачи паровозам!
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