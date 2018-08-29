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  • Вилков: «Огорчен, что мне не доверили матч «Зенит» – «Спартак»

Вилков: «Огорчен, что мне не доверили матч «Зенит» – «Спартак»

29 августа 2018, 23:00
24

Арбитр Михаил Вилков заявил, что огорчен из-за неназначения на матч 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Надо быть идиотом, чтобы специально получать двойки. Это как в школе: принес двойку – получил ремня от родителей. Теперь за двойки получаем от руководителя.

Судить матч «Зенит» – «Спартак» престижно для любого арбитра и каждый об этом мечтает. Огорчен, что так получилось и этот большой матч доверили не мне. Пожелаем Володе Москалеву успешной работы», – сказал Вилков.

Игра пройдет 2 сентября в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

Егоров: «Вилков получил отрицательную оценку и не будет работать на матче «Зенит» – «Спартак»

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Вилков Михаил
Комментарии (24)
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Боцман59rus
1535573291
я огорчен, что ты п и т а р на свободе.)))
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ruded
1535573706
аукцион такой сорвался: Лукойл и Газпром
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Рубик Докоян
1535574865
Это судило на букву м, вместо того , чтобы каяться и извиняться за свои косяки в предыдущей игре, ещё говорит о престижности судейства топовых матчей нашего чемпионата. Ему нельзя доверить судить даже матч между командами " Зубило" и "Шайба"...
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Т34
1535576741
Он, видишь ли, огорчен. Да, тебя, давно уже надо было пожизненно отлучить от футбола! Причем вместе с теми, кто тебя ставит до сих пор на матчи. Читаешь такие заявления и уже не удивляешься, что у таких людей нет ни стыда, ни совести.
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пряник929
1535576842
скоро иностранцы будут судить.... нет вам никакого доверия
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DeStar
1535577288
явно себе уже домик присмотрел у моря просто ) а тут облом
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kupryaev
1535577307
Радовался бы лучше...а то последовали бы болельщики совету Тихонова с бревном)
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777+
1535577651
Накосячил - получи! Все по честному! Только косяки Вилкова с его наказанием не равноценны....)))
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Мары
1535580120
Я думаю выражу общее мнение, что мы все рады, что самый продажный рефери РПЛ отлучён хотя бы на этот матч.А ежели его отлучат от футбола совсем или поймают за руку и посодют, ликованию народа не будет предела.
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OfaZavr
1535610562
после косяков которые тем более случаются постоянно он еще смеет такое говорить. не хватало еще супер матч испортить.
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