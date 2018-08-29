Вилков: «Огорчен, что мне не доверили матч «Зенит» – «Спартак»

Арбитр Михаил Вилков заявил, что огорчен из-за неназначения на матч 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Надо быть идиотом, чтобы специально получать двойки. Это как в школе: принес двойку – получил ремня от родителей. Теперь за двойки получаем от руководителя.

Судить матч «Зенит» – «Спартак» престижно для любого арбитра и каждый об этом мечтает. Огорчен, что так получилось и этот большой матч доверили не мне. Пожелаем Володе Москалеву успешной работы», – сказал Вилков.

Игра пройдет 2 сентября в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

Егоров: «Вилков получил отрицательную оценку и не будет работать на матче «Зенит» – «Спартак»