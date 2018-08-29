Акинфеев: «В ЦСКА для меня никогда не было рутины»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о продлении контракта с московским клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года.

«Если бы футбол не доставлял мне удовольствия, я бы давно закончил. Мне нравится это дело. Оно может называться по-разному – хобби, работа, но у меня нет пресыщения футболом. Надеюсь, буду как можно дольше радовать и своих родных, и наших болельщиков.

Столько лет в одном клубе? В ПФК ЦСКА для меня никогда не было рутины. Те моменты, которые я здесь проживал, проживаю и буду проживать, доставляют колоссальную радость. Ни о каких переменах и речи быть не могло», – сказал Акинфеев.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. За это время он провел 571 матч.