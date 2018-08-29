Адиев: «В «Анжи» есть игроки, которые получают по 70-100 тысяч. Для РПЛ это смешные деньги»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев поделился мнением об уровне зарплат в российском футболе, а также рассказал, сколько зарабатывают игроки махачкалинского клуба.

– В России десятилетиями болельщики считают футболистов, извиняюсь за выражение, дармоедами, что они получают баснословные деньги и не умеют играть в футбол. Мои ребята доказывают обратное: в контрактах у них вписаны минимальные суммы. Есть те, кто получает по 70-100 тысяч рублей, для РПЛ это смешные деньги. Таких зарплат нет даже в первой лиге. И то футболисты «Анжи» не всегда получают свои деньги. Но они же выходят на поле, стараются, играют.

– Согласитесь, в футбол играть приятнее, чем стоять у станка или проводить целый день в сталелитейном цехе.

– Посмотрите на вопрос с другой стороны: все приятно делать, если это твоя любимая работа. Уверен, что в нашей стране найдутся люди, которые предпочтут игре в футбол заводской станок. Каждый человек должен быть профессионалом в своей профессии. Любую профессию нужно уважать и ценить.

– Зарплаты современных футболистов несравнимы с доходами учителей или врачей. Да и во времена вашей игровой карьеры вы как футболист получали в разы меньше. Разве не так?

– Есть дисбаланс. Но не в каждой команде такие высокие зарплаты. Я уже сказал, сколько получают наши ребята. Опять же, футболистов ругают за их миллионы, но на такие условия соглашаются руководители клубов.

Есть и обратная сторона медали. Я когда начинал играть, нас было 25 человек, и профессиональными футболистами стали четверо. В молодости в 15-16 лет у меня кроме школы и тренировок ничего не было, я не мог пойти с друзьями гулять, не видел тех вещей, что есть у обычных подростков. Я потерял воспитание дворами, хотя мне всегда было интересно, чем занимаются мои ровесники. У меня было две дороги – школа и футбол.