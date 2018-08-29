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  • Адиев: «В «Анжи» есть игроки, которые получают по 70-100 тысяч. Для РПЛ это смешные деньги»

Адиев: «В «Анжи» есть игроки, которые получают по 70-100 тысяч. Для РПЛ это смешные деньги»

29 августа 2018, 17:59
20

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев поделился мнением об уровне зарплат в российском футболе, а также рассказал, сколько зарабатывают игроки махачкалинского клуба.

– В России десятилетиями болельщики считают футболистов, извиняюсь за выражение, дармоедами, что они получают баснословные деньги и не умеют играть в футбол. Мои ребята доказывают обратное: в контрактах у них вписаны минимальные суммы. Есть те, кто получает по 70-100 тысяч рублей, для РПЛ это смешные деньги. Таких зарплат нет даже в первой лиге. И то футболисты «Анжи» не всегда получают свои деньги. Но они же выходят на поле, стараются, играют.

– Согласитесь, в футбол играть приятнее, чем стоять у станка или проводить целый день в сталелитейном цехе.

– Посмотрите на вопрос с другой стороны: все приятно делать, если это твоя любимая работа. Уверен, что в нашей стране найдутся люди, которые предпочтут игре в футбол заводской станок. Каждый человек должен быть профессионалом в своей профессии. Любую профессию нужно уважать и ценить.

– Зарплаты современных футболистов несравнимы с доходами учителей или врачей. Да и во времена вашей игровой карьеры вы как футболист получали в разы меньше. Разве не так?

– Есть дисбаланс. Но не в каждой команде такие высокие зарплаты. Я уже сказал, сколько получают наши ребята. Опять же, футболистов ругают за их миллионы, но на такие условия соглашаются руководители клубов.

Есть и обратная сторона медали. Я когда начинал играть, нас было 25 человек, и профессиональными футболистами стали четверо. В молодости в 15-16 лет у меня кроме школы и тренировок ничего не было, я не мог пойти с друзьями гулять, не видел тех вещей, что есть у обычных подростков. Я потерял воспитание дворами, хотя мне всегда было интересно, чем занимаются мои ровесники. У меня было две дороги – школа и футбол.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Анжи Адиев Магомед
Комментарии (20)
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Куарежма 31ру
1535555274
а на заводе за 30 с одним выходным
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Serega29
1535555506
бл*, ну пускай в футбол лучше играют тогда! "смешные деньги", ахах главное, на еду хватает. иди вперед, доказывай, чего стоишь
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Путник 13
1535555531
В России вообще то работают больше ..а получают намного меньше ..
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fanchik
1535555745
Надо сделать зарплату футболистов адекватной уровню жизни страны,тогда "смешные деньги"перестанут смешить
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Asbjorn
1535556226
смешные деньги,во многих регионах люди впахивают без выходных и то 100К не получают,какие бедные футболисты
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Полная Канистра
1535557411
был зимой у знакомого в посёлке городского типа он работает в котельной кочегаром целый день уголь кидает в котёл потом выгребает оттуда золу шлак на тележку и бежит на улицу вываливать Работа адская вредная и грязная спросил его сколько тебе за эти прелести платят он мне в улыбочку 18 штук я обалдел от этой достойной зарплаты. А ВЫ ГОВОРИТЕ МОИ ИГРОКИ СМЕШНЫЕ ДЕНЬГИ ПОЛУЧАЮТ вот так вот магомед
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subbotaspartak
1535559768
А у меня в конторе из 120 чел 75 получают МРОТ, 14тыщ им в рот. Мне повезло - я главный инженер, Мои 25 всем пример. Других примеров нет, У нас среднесибирский городской бюджет.
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ЮНик
1535560930
Не 70-100 тыр. деньги смешные. Шахтерам в Кузбассе расскажите, пусть посмеются вместе с вами. За ЧТО вам вообще платят???
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OfaZavr
1535562272
это по футбольным меркам нынешних реалий смешные а по меркам обычных людей очень даже большие.
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zigbert
1535569682
Что поделаешь ,если в Анжи сейчас кризисная ситуация.
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