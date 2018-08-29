Губерниев – о словах Игнашевича: «Выступаешь хорошо – будем хвалить, плохо – поругаем. Спорт – честная штука!»

Известный отечественный комментатор Дмитрий Губерниев высказал свою точку зрения по поводу слов бывшего защитника ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича в адрес СМИ.

Ранее футболист заявил, что футбольная пресса себя дискредитировала, унизив национальную команду еще до начала чемпионата мира-2018.

«Интересная фраза Сергея Игнашевича! Наш прекрасный спортсмен отметил, что футбольная пресса себя дискредитировала, унизив сборную России до старта ЧМ! Как вы это прокомментируете, друзья?

Моe мнение: спорт – честная штука! Выступаешь хорошо – будем хвалить, плохо – поругаем. Как-то так!» – написал Губерниев в инстаграме.