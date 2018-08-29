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  • Губерниев – о словах Игнашевича: «Выступаешь хорошо – будем хвалить, плохо – поругаем. Спорт – честная штука!»

Губерниев – о словах Игнашевича: «Выступаешь хорошо – будем хвалить, плохо – поругаем. Спорт – честная штука!»

29 августа 2018, 15:29
7

Известный отечественный комментатор Дмитрий Губерниев высказал свою точку зрения по поводу слов бывшего защитника ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича в адрес СМИ.

Ранее футболист заявил, что футбольная пресса себя дискредитировала, унизив национальную команду еще до начала чемпионата мира-2018.

«Интересная фраза Сергея Игнашевича! Наш прекрасный спортсмен отметил, что футбольная пресса себя дискредитировала, унизив сборную России до старта ЧМ! Как вы это прокомментируете, друзья?

Моe мнение: спорт – честная штука! Выступаешь хорошо – будем хвалить, плохо – поругаем. Как-то так!» – написал Губерниев в инстаграме.

text

Публикация от text (@guberniev_dmitry)

Источник: Instagram
Чемпионат мира Россия Игнашевич Сергей
Комментарии (7)
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Бабушка Зильзиля
1535546060
А губерня, что не говорит все ровно моча получается.
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Театрал
1535547063
Губерниев и честь две вещи несовместные
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mihail200606
1535548230
Спорт уже не всегда честный, к сожалению...
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OfaZavr
1535560610
а ведь верно Губерниев на этот раз сказал. если плохо выступают и не стараются то следует логичная критика. а когда неожиданно радуют то и похвала сразу так же заслуженная приходит.
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zigbert
1535566017
А что тут еще добавишь?
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Snek
1535645134
оО, настал тот день, когда и губя о честности заговорил... чудеса...
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Sanches 1204
1535873521
Он прав,по крайней мере болельщики всегда честны по отношению к спортсменам,даже если не получается что-то но мы видим что ребята старались то всегда похвалим,а если им пофиг то и нам на них пофиг
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