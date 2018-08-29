Игнашевич: «Пресса себя дискредитировала, унизив сборную России до начала ЧМ-2018»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич заявил, что ему было неприятно читать в СМИ негативные статьи и отзывы о национальной команде в преддверии чемпионата мира-2018.

«Я давно в футболе, и мне было чуть проще, чем другим ребятам. Но даже мне было очень неприятно. Может, я выскажусь грубо, но футбольная пресса себя просто дискредитировала, унизив главную команду ещe до начала турнира.

Журналисты пишут для болельщиков, создают определeнное настроение. И должны понимать это, чувствовать свою ответственность. А выходит, что журналисты – это те же болельщики, только с удостоверением в кармане. Аналитики – минимум, одни эмоции», – сказал Игнашевич.

На ЧМ-2018 россияне вышли из группы с Уругваем, Саудовской Аравией и Египтом. В 1/8 финала сборная обыграла Испанию (1:1, 4:3 по пенальти), а в четвертьфинале уступила Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).