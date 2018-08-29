Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игнашевич: «Пресса себя дискредитировала, унизив сборную России до начала ЧМ-2018»

Игнашевич: «Пресса себя дискредитировала, унизив сборную России до начала ЧМ-2018»

29 августа 2018, 12:49
21

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич заявил, что ему было неприятно читать в СМИ негативные статьи и отзывы о национальной команде в преддверии чемпионата мира-2018.

«Я давно в футболе, и мне было чуть проще, чем другим ребятам. Но даже мне было очень неприятно. Может, я выскажусь грубо, но футбольная пресса себя просто дискредитировала, унизив главную команду ещe до начала турнира.

Журналисты пишут для болельщиков, создают определeнное настроение. И должны понимать это, чувствовать свою ответственность. А выходит, что журналисты – это те же болельщики, только с удостоверением в кармане. Аналитики – минимум, одни эмоции», – сказал Игнашевич.

На ЧМ-2018 россияне вышли из группы с Уругваем, Саудовской Аравией и Египтом. В 1/8 финала сборная обыграла Испанию (1:1, 4:3 по пенальти), а в четвертьфинале уступила Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Игнашевич Сергей
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1535536416
Ещё больше она дискредитировала себя восхваляя якобы грандиозный успех сборной.***
Ответить
Yev
1535537588
Я думаю ни сколько пресса, сколько отдельные членчики, типа уткиных, бубновых, канчельскисых и т.п. и других люмпинов. Нормальные люди, типа меня, всегда верили в команду!!! Россия - всегда вперёд!!!
Ответить
777+
1535540165
А на что здесь обижается Игнашевич? Какие результаты тогда были, о том и писали журналисты.... "Задним умом" - все крепки, сейчас можно сказать, что специально "затемнили" перед чемпионатом...))) А может быть именно эта критика заставила шевельнутся сборную!!! Всем сестрам по серьгам... Проявили характер - попали в 1/4 - молодцы - сборная России, проявили характер, показали красивую игру - Бельгия, Хорватия, а Франция - красавцы во всех компонентах - чемпионы по праву!!!
Ответить
mihail200606
1535543051
Ой,не трынди.. Вы че то приличное показали до ЧМ, чтобы вас хвалить?раз в десять лет выстреливаете одним-двумя матчами..
Ответить
SPARTAK 85
1535545343
Как играли вы до ЧМ так все и говорили. И дискредитировали до ЧМ вы себя сами. Болельщики и так все видели без журналистов.
Ответить
Кlaksvikar Ittrotarselag
1535548680
Ну мы же не слепые. Игра была дерьмовая, результаты - отрицательные, так при чём здесь журналисты?
Ответить
alp
1535548951
играли бы хорошо - никакая пресса бы их не дискредитировала... а то пальцем в жопе ковырялись, а их еще за это хвалить надо было... лентяи-миллионеры
Ответить
САДЫЧОК
1535549760
Игнашевич до чемпионата пресса говорила правду -а сейчас нет !Б восхваляю Дзюбу и т.д.
Ответить
OfaZavr
1535558869
были все основания у большинства болельщиков и журналистов так пессимистично относиться к выступлению сборной на ЧМ. ведь все до турнира настраивало на это и получали по заслугам. а когда постарались и исправились то заслуженная честь и хвала не заставили себя ждать.
Ответить
zigbert
1535559935
А может это и к лучшему что критиковали.
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
1
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+