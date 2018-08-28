Главные новости дня. На «Самара Арене» из-за долгов отключили электричество, гол Роналду признали лучшим в сезоне

На «Самара Арене» из-за долгов отключили электричество. Через три дня там пройдет матч «Крылья Советов» – «Анжи».

Опубликованы первые фото официального мяча Лиги наций.

Стадион «Райо Вальекано» закрыли после жалоб болельщиков команды.

Гедеш перешел из «ПСЖ» в «Валенсию».

Форвард Нисимура прошел медосмотр перед переходом в ЦСКА.

На матч «Зенит» – «Спартак» назначили Москалева.

УЕФА назвал гол Роналду в ворота «Ювентуса» лучшим в прошлом сезоне.

Строотман перешел из «Ромы» в «Марсель».

«Манчестер Юнайтед» поддерживает Моуринью и не уволит его в ближайшее время.