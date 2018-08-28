Стадион «Райо Вальекано» закрыли после жалоб болельщиков команды

Домашний стадион «Райо Вальекано» «Кампо де Вальекас» закрыли до середины октября. Случилось это после многочисленных жалоб со стороны болельщиков мадридского клуба.

В этом сезоне команда вернулась в Примеру. В этой связи клуб провел косметический ремонт арены, которая вмещает 15 тысяч зрителей.

Но после матча первого тура с «Севильей» (1:4) болельщики пожаловались на плохое состояние стадиона, на территории которого были обнаружены остатки строительного мусора, грязь и торчащая в некоторых местах арматура.

Испанская лига, руководство «Райо» и владельцы стадиона приняли решение временно закрыть объект в целях безопасности.

По этой причине ближайшие домашние матчи «Райо» с «Атлетиком», «Алавесом» и «Эспаньолом» пройдут либо на поле соперников (команды поменяются кругами), либо без зрителей. Окончательное решение будет принято лигой в ближайшее время.