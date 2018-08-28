«Брентфорд» заключил партнерское соглашение с похоронным бюро G Saville & Son Funeral Directors.

«Соглашение означает, что у клуба теперь есть партнер для работы с болельщиками в конце их жизни», – говорится в заявлении на официальном сайте команды.

Грэм Савиль, владелец и управляющий директор похоронного бюро, поддерживает «Брентфорд» почти 70 лет. Его супруга, Сью Савиль, также болеет за эту команду.

В своем твиттере клуб написал: «С «Брентфордом» до самой смерти».