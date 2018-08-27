«Ювентус» продлит контракт с Манджукичем. Игроком интересуются «Боруссия» и «Манчестер Юнайтед»

«Ювентус» готов предложить новый контракт нападающему Марио Манджукичу после его впечатляющего старта сезона.

Нынешним летом хорват выступал на чемпионате мира и вернулся в расположение туринцев незадолго до старта Серии А. Это не помещало ему забить важный гол в матче второго тура против «Лацио» (2:0).

Нынешнее соглашение 32-летнего футболиста рассчитано до 2020 года. «Ювентус» хочет продлить его как минимум на один сезон, чтобы Манджукич чувствовал себя нужным команде и не рассматривал предложения от других клубов. Ранее сообщалось, что форвардом интересуются «Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия».