Гвардиола – о голе «Вулверхэмптона» рукой: «АПЛ сама решит, когда вводить VAR»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Вулверхэмптоном» в матче третьего тура АПЛ.

Игра завершилась со счетом 1:1. Защитник «Вулверхэмптона» Вилли Боли забил гол рукой.

«Это была хорошая игра. Мы пропустили слишком много контратак и простых проходов. Мы создали достаточно шансов для победы, но это хорошее очко.

Мы играем на том же уровне, что и в прошлом сезоне. Люди могут себе представить, как трудно действовать против хорошей команды, которая играет с девятью футболистами в обороне. Мы попытались, но мы должны улучшаться, потому что сегодня наша оборона не была такой прочной, как обычно. Мы играем в каждом матче и учимся ради следующего.

Нужно ли вводить систему видеопомощи арбитрам? Это не мое дело. Премьер-лига сама решит, когда VAR будет здесь. Я делаю дополнение к работе судьи, и это все», – сказал Гвардиола.