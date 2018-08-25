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    Гвардиола – о голе «Вулверхэмптона» рукой: «АПЛ сама решит, когда вводить VAR»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Вулверхэмптоном» в матче третьего тура АПЛ.

    Игра завершилась со счетом 1:1. Защитник «Вулверхэмптона» Вилли Боли забил гол рукой.

    «Это была хорошая игра. Мы пропустили слишком много контратак и простых проходов. Мы создали достаточно шансов для победы, но это хорошее очко.

    Мы играем на том же уровне, что и в прошлом сезоне. Люди могут себе представить, как трудно действовать против хорошей команды, которая играет с девятью футболистами в обороне. Мы попытались, но мы должны улучшаться, потому что сегодня наша оборона не была такой прочной, как обычно. Мы играем в каждом матче и учимся ради следующего.

    Нужно ли вводить систему видеопомощи арбитрам? Это не мое дело. Премьер-лига сама решит, когда VAR будет здесь. Я делаю дополнение к работе судьи, и это все», – сказал Гвардиола.

    Источник: BBC

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    25.08.2018 17:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 августа 2018, 19:58

      Пеп как всегда аккуратен в высказываниях

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