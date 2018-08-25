Полоз и Азмун выйдут впереди у «Рубина», Жамалетдинов и Эрнандес сыграют в атаке у ЦСКА

Стали известны стартовые составы «Рубина» и ЦСКА на матч пятого тура РПЛ.

«Рубин»: Иван Коновалов, Кудряшов, Устинов, Навас, Сорокин, Чико, Камболов, Могилевец, Игорь Коновалов, Полоз, Азмун.

ЦСКА: Акинфеев, Чернов, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Ефремов, Ахметов, Бийол, Влашич, Жамалетдинов, Эрнандес.

Игра пройдет на стадионе «Казань Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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