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    Полоз и Азмун выйдут впереди у «Рубина», Жамалетдинов и Эрнандес сыграют в атаке у ЦСКА

    Стали известны стартовые составы «Рубина» и ЦСКА на матч пятого тура РПЛ.

    «Рубин»: Иван Коновалов, Кудряшов, Устинов, Навас, Сорокин, Чико, Камболов, Могилевец, Игорь Коновалов, Полоз, Азмун.

    ЦСКА: Акинфеев, Чернов, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Ефремов, Ахметов, Бийол, Влашич, Жамалетдинов, Эрнандес.

    Игра пройдет на стадионе «Казань Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: РПЛ

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    25.08.2018 15:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 25 августа 2018, 15:32

      Странный состав ЦСКА. Понятно, что Щенников травмирован, но где Чалов и Бистрович? К тому же появление в составе Ефремова вызывает вопросы. Да и Жамалетдинов - неоднозначный выбор.

      1
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA > Viper for CSKA 25 августа 2018, 15:55

      Федя у нас как секретное оружие)

      1
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 25 августа 2018, 15:32

      Вот Ефремов вообще не в кассу,он отыграл 2 матча и ничего не показал такого

      2
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      Рейтинг: +550

      CSKA №1 > Mirex_CSKA 25 августа 2018, 15:38

      он в защите

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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA > CSKA №1 25 августа 2018, 15:56

      Тем более странно,есть же молодежь хорошая.Все атака ща будут через его фланг

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 августа 2018, 15:16

      "Кони", вперед!

      4
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