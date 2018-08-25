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  • Полоз и Азмун выйдут впереди у «Рубина», Жамалетдинов и Эрнандес сыграют в атаке у ЦСКА

Полоз и Азмун выйдут впереди у «Рубина», Жамалетдинов и Эрнандес сыграют в атаке у ЦСКА

25 августа 2018, 15:14
6

Стали известны стартовые составы «Рубина» и ЦСКА на матч пятого тура РПЛ.

«Рубин»: Иван Коновалов, Кудряшов, Устинов, Навас, Сорокин, Чико, Камболов, Могилевец, Игорь Коновалов, Полоз, Азмун.

ЦСКА: Акинфеев, Чернов, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Ефремов, Ахметов, Бийол, Влашич, Жамалетдинов, Эрнандес.

Игра пройдет на стадионе «Казань Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин
Комментарии (6)
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Serjoga
1535199365
"Кони", вперед!
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Mirex_CSKA
1535200358
Вот Ефремов вообще не в кассу,он отыграл 2 матча и ничего не показал такого
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Viper for CSKA
1535200366
Странный состав ЦСКА. Понятно, что Щенников травмирован, но где Чалов и Бистрович? К тому же появление в составе Ефремова вызывает вопросы. Да и Жамалетдинов - неоднозначный выбор.
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