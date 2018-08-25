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  • Аджоев: «Судьи извинились перед «Арсеналом» после игры с «Ростовом». Они признали, что гол забит с нарушением»

Аджоев: «Судьи извинились перед «Арсеналом» после игры с «Ростовом». Они признали, что гол забит с нарушением»

25 августа 2018, 11:18
45

Арбитры матча 5-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Ростовом» (0:1) признались, что допустили ошибку в моменте с голом донской команды. Об этом сообщил президент туляков Гурам Аджоев.

Напомним, что «Ростов» забил победный мяч с пенальти. До этого арбитры не зафиксировали офсайд у игрока гостей.

«Второй тур подряд страдаем из-за судейских ошибок, которые напрямую влияют на результат матча. Теперь это произошло на глазах у руководителей Премьер-лиги и судейского корпуса, побывавших на матче в Туле. После игры они признали, что гол забит с нарушением правил. Извинились перед нами, но от этого не легче. Очки в турнирную таблицу за извинения не начисляют.

Не хочется повторяться про систему VAR, но пока ее не будет, так и будем разбирать ошибки судей, а не футбол. Хотя во вчерашнем матче даже по обыкновенному повтору в телевизионной трансляции видно, что в моменте с голом был офсайд», — сказал Аджоев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал Ростов Аджоев Гурам
Комментарии (45)
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Боцман59rus
1535185700
Надо в турнирную таблицу чемпионата, внести дополнительную графу - "извинения судей", и по окончанию турнира, наряду с количеством набранных очков и разницей забитых и пропущенных мячей, учитывать ИС при распределении мест, среди участников РПЛ.)))
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Рубик Докоян
1535186682
Ну хоть тут не стали оправдываться и поступили порядочно. Там вина бокового неправильно выбрал позицию и поэтому не видел офсайда у Ионова и подвёл главного когда ему говорил по внутренней связи.
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ROSTOV SUPER
1535187142
Что то официальных извинений от руководителей судейского корпуса нигде слышно не было !
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zigbert
1535187319
Человек не машина ,пора устанавливать ВАР.
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Полная Канистра
1535188292
теперь так и будет в каждом косячном матче НУ ВЫ ТАМ ЕСЛИ ЧЁ ИЗВЕНИТЕ ОН НЕ ХОТЕЛ ТАК и все дела Волки сыты и овцы целы
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Zenmaster
1535189165
Это только одна игра -- сегодня ещё игры -- ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ !!!
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DeStar
1535191597
Если честно это жесть полная. Вот правда. Особенно когда судьи так часто косячат. В каждом туре, порой чуть ли не к каждом матче.. Это уже слишком.. А вчера так вообще в единственном моменте где НУЖНО БЫЛО ПОДУМАТЬ и принять правильное решение - хер там плавал - сразу ошибка. А ведь по сути БОЛЬШЕ НИГДЕ не нужно было скдье думать, матч был гавно, играли ужасно, ростов еще хуже арсенала играл пока не поставили левый пеналь.. Не то, чтобы жалко арсенал. Просто это ппц.... высшая лига самой большой страны мира. А футболистов нет в командах. Дауны не забивающие 1 на 1, ни одного креативного игрока на 2 команды.. Уж извините, я хоть и беларус и у нас еще хуже поверьте. Я бы нахрен расформировывал такие команды. или отправлял в пфл, там зп меньше, следовательно то, что 20 полевых игроков бьют по воротам на двоих раза 2 к 70 ой минуте - ну 5000 р в месяц таким платить можно
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кузнецов артем
1535192565
Не судьи извинялись, а представители которые были на стадионе и не факт, что они выразили свое мнение не как представители РПЛ и судейского корпуса, а как простые люди на стадионе, да и раз господину Аджоеву по простому повтору ясно что был офсайд, то в правдивости этих слов об извинениях можно засомневаться...
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Dieter Günther Bohlen
1535193732
Вот вся суть РПЛ. Извинться, а очки в пользу того, кто больше занес. Как правильно это цска и спартачок.
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OfaZavr
1535268505
правильно, от этих извинений не легче и очки не прибавятся. вводить VAR пора, но и то нет гарантий что все будет по справедливости. ЧМ нам это доказал.
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