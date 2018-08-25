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    Аджоев: «Судьи извинились перед «Арсеналом» после игры с «Ростовом». Они признали, что гол забит с нарушением»

    Арбитры матча 5-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Ростовом» (0:1) признались, что допустили ошибку в моменте с голом донской команды. Об этом сообщил президент туляков Гурам Аджоев.

    Напомним, что «Ростов» забил победный мяч с пенальти. До этого арбитры не зафиксировали офсайд у игрока гостей.

    «Второй тур подряд страдаем из-за судейских ошибок, которые напрямую влияют на результат матча. Теперь это произошло на глазах у руководителей Премьер-лиги и судейского корпуса, побывавших на матче в Туле. После игры они признали, что гол забит с нарушением правил. Извинились перед нами, но от этого не легче. Очки в турнирную таблицу за извинения не начисляют.

    Не хочется повторяться про систему VAR, но пока ее не будет, так и будем разбирать ошибки судей, а не футбол. Хотя во вчерашнем матче даже по обыкновенному повтору в телевизионной трансляции видно, что в моменте с голом был офсайд», — сказал Аджоев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.08.2018 11:18
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 августа 2018, 10:28

      правильно, от этих извинений не легче и очки не прибавятся. вводить VAR пора, но и то нет гарантий что все будет по справедливости. ЧМ нам это доказал.

      5
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      Рейтинг: +548

      avera 25 августа 2018, 18:52

      А на хрена нужны такие судьи,которые год из года срут,а потом извиняются?

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 августа 2018, 17:27

      Господа! Давайте будем объективны! Ростов судей купить не может! Нет таких денег! В данном случае вне игры можно определить только после просмотра повтора, и не одного! За 5 туров таких "огрехов" судейских набралось с десяток, наверное! Не засчитанный гол Локо, пенальти ЦСКА с Енисеем, ошибки в матче Краснодар-Спартак..... и сколько еще будет! Так что WAR необходим!

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 25 августа 2018, 16:20

      Помнится,ещё В.Уткин говорил,что "Краснодар" не участвует в сборе денег для судей.Видимо Кононову припомнили...Хотя я за Ростов...Правда игра го.но...

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 25 августа 2018, 16:07

      А что творится с судейством в боксе,баскетболе и еще в некоторых видах спорта ??? Только вот волейбол и теннис стали иметь справедливое решение в том или ином моменте....Хотя в волейболе и не все просматривают....

      1
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 25 августа 2018, 14:45

      Счёт будет в пользу той команды, какую назначат букмекеры. Очень часто замечал, что все сильные команды разом проигрывают слабым, да ещё и дома порой. Деньги правят миром

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 августа 2018, 14:10

      зато Егоров как всегда скажет а я на стороне арбитров

      1
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      Рейтинг: +24270

      DOCTOR PENALTY 25 августа 2018, 13:48

      Сейчас за эти очки обидно, а вот если в конце чемпионата Арсенал попадёт в зону вылета, будет очень больно.

      2
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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen 25 августа 2018, 13:42

      Вот вся суть РПЛ. Извинться, а очки в пользу того, кто больше занес. Как правильно это цска и спартачок.

      -1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 25 августа 2018, 13:22

      Не судьи извинялись, а представители которые были на стадионе и не факт, что они выразили свое мнение не как представители РПЛ и судейского корпуса, а как простые люди на стадионе, да и раз господину Аджоеву по простому повтору ясно что был офсайд, то в правдивости этих слов об извинениях можно засомневаться...

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