Аджоев: «Судьи извинились перед «Арсеналом» после игры с «Ростовом». Они признали, что гол забит с нарушением»

Арбитры матча 5-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Ростовом» (0:1) признались, что допустили ошибку в моменте с голом донской команды. Об этом сообщил президент туляков Гурам Аджоев.

Напомним, что «Ростов» забил победный мяч с пенальти. До этого арбитры не зафиксировали офсайд у игрока гостей.

«Второй тур подряд страдаем из-за судейских ошибок, которые напрямую влияют на результат матча. Теперь это произошло на глазах у руководителей Премьер-лиги и судейского корпуса, побывавших на матче в Туле. После игры они признали, что гол забит с нарушением правил. Извинились перед нами, но от этого не легче. Очки в турнирную таблицу за извинения не начисляют.

Не хочется повторяться про систему VAR, но пока ее не будет, так и будем разбирать ошибки судей, а не футбол. Хотя во вчерашнем матче даже по обыкновенному повтору в телевизионной трансляции видно, что в моменте с голом был офсайд», — сказал Аджоев.