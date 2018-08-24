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    Россия занимает 22-е место в рейтинге клубов в текущем сезоне. Лидирует Сербия

    Накануне состоялись первые матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы. «Зенит» дома обыграл «Мольде» со счетом 3:1, а «Уфа» уступила на выезде «Рейнджерс» – 0:1.

    Благодаря своему результату «Зенит» принес еще одно очко в рейтинг клубов УЕФА. Победа в отборочных раундах еврокубков оценивается одним очком, ничья – половиной. Текущий рейтинг России составляет 2,166 балла, что соответствует в этом сезоне 22-му месту.

    Лидерами являются те страны, что представлены четырьмя командами – Сербия, Дания, Словакия, Шотландия, Норвегия, Кипр. Затем следует Испания, которую представляла пока лишь «Севилья».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.08.2018 10:06
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 25 августа 2018, 10:23

      Ребенок в утробе, а его в алкаши записали. Не годно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 24 августа 2018, 19:47

      это то же самое что после 3 тура говорить что Оренбург будет в лч а ЦСКА и локо в фнл вылетят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 24 августа 2018, 16:46

      Когда начнутся игры в группах ,все встанет на свои места.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +67326

      portero 24 августа 2018, 14:01

      когда игры в группах закончатся тогда и посмотрим кто остался и у кого есть шансы дальше расти.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 августа 2018, 13:54

      Будем надеяться на лучшее.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 августа 2018, 12:33

      Опять свини подвели.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Спартач80 24 августа 2018, 13:50

      не хочу развивать ссору и если будешь провоцировать на срач отвечать не буду, но Зенит проиграл 0-4, но прошел по турниру дальше, а Спартак проиграл и из ЛЧ вылетел. разница есть. конечный результат разный. при этом хорошо конечно что хоть в ЛЕ они остались, всё очки в копилку.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1573

      Муруал > Спартач80 24 августа 2018, 14:31

      Если бы Спартак прошёл в группу,а ему это было по силам,то получили бы сразу четыре бонусных балла.А это равно баллам за победу в двух матчах в группе.Да и в группе Спартак,я думаю,мог бы набрать какие-то баллы.А там либо выход из группы,что принесло бы ещё бонус,либо вылет в ЛЕ,где,как вы говорите,по уровню нашим клубам проще набирать евроочки.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 августа 2018, 11:48

      Надо подниматься выше !!!

      5
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 24 августа 2018, 11:32

      еще поднимимся

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 августа 2018, 11:27

      сейчас вообще не время подсчитывать пока лидеры не вступили в игру, после группового этапа все кардинально измениться.

      7
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      Рейтинг: +39

      xsdm > OfaZavr 24 августа 2018, 11:55

      Мыш (кродеться)

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 24 августа 2018, 11:11

      Нашли время, чтобы подвести предварительные итоги)) После первого отборного надо было, там бы Албания была на первом месте))

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