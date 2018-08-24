Россия занимает 22-е место в рейтинге клубов в текущем сезоне. Лидирует Сербия

Накануне состоялись первые матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы. «Зенит» дома обыграл «Мольде» со счетом 3:1, а «Уфа» уступила на выезде «Рейнджерс» – 0:1.

Благодаря своему результату «Зенит» принес еще одно очко в рейтинг клубов УЕФА. Победа в отборочных раундах еврокубков оценивается одним очком, ничья – половиной. Текущий рейтинг России составляет 2,166 балла, что соответствует в этом сезоне 22-му месту.

Лидерами являются те страны, что представлены четырьмя командами – Сербия, Дания, Словакия, Шотландия, Норвегия, Кипр. Затем следует Испания, которую представляла пока лишь «Севилья».