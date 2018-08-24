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  • Россия занимает 22-е место в рейтинге клубов в текущем сезоне. Лидирует Сербия

Россия занимает 22-е место в рейтинге клубов в текущем сезоне. Лидирует Сербия

24 августа 2018, 10:06
24

Накануне состоялись первые матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы. «Зенит» дома обыграл «Мольде» со счетом 3:1, а «Уфа» уступила на выезде «Рейнджерс» – 0:1.

Благодаря своему результату «Зенит» принес еще одно очко в рейтинг клубов УЕФА. Победа в отборочных раундах еврокубков оценивается одним очком, ничья – половиной. Текущий рейтинг России составляет 2,166 балла, что соответствует в этом сезоне 22-му месту.

Лидерами являются те страны, что представлены четырьмя командами – Сербия, Дания, Словакия, Шотландия, Норвегия, Кипр. Затем следует Испания, которую представляла пока лишь «Севилья».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Зенит Уфа
Комментарии (24)
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dendiesel
1535097094
начнётся групповой этап и всё поменяется! у нас как минимум будут 2 клуба в ЛЕ и 2 клуба в ЛЧ...думаю Зенит пройдёт, держим кулаки за Уфу!!! РОССИЯ вперёд!!!!
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Cules2013
1535097522
Рано подводить даже предварительные итоги. Вот закончатся групповые этапы, тогда и посмотрим.
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bset
1535098281
Нашли время, чтобы подвести предварительные итоги)) После первого отборного надо было, там бы Албания была на первом месте))
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OfaZavr
1535099220
сейчас вообще не время подсчитывать пока лидеры не вступили в игру, после группового этапа все кардинально измениться.
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Igor Belousov
1535099551
еще поднимимся
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Zenmaster
1535100510
Надо подниматься выше !!!
Ответить
prezent2017
1535103182
Опять свини подвели.
Ответить
Фотон
1535108067
Будем надеяться на лучшее.
Ответить
portero
1535108480
когда игры в группах закончатся тогда и посмотрим кто остался и у кого есть шансы дальше расти.
Ответить
zigbert
1535118410
Когда начнутся игры в группах ,все встанет на свои места.
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