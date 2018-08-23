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    «Челси» назвал сумму, за которую готов отпустить Алонсо в «Реал» и «Атлетико»

    «Челси» назвал стоимость защитника Маркоса Алонсо, в услугах которого заинтересованы «Реал» и «Атлетико». Лондонцы готовы продать испанца за 60 миллионов евро.

    Несмотря на это, английский клуб не хочет терять футболиста, которого очень ценит новый главный тренер команды Маурицио Сарри.

    При этом и «Реал», и «Атлетико» готовы отложить свои попытки приобрести 27-летнего игрока до следующего лета.

    В прошлом сезоне Алонсо провел 43 матча, отметившись восемью голами и четырьмя результативными передачами. Его контракт с «Челси» рассчитан до 2021 года.

    Источник: AS

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    23.08.2018 15:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 23 августа 2018, 20:05

      Надо контракт переподписать до 2023 и вписать отступные в 200 лямов, все останут сразу.

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    • ...
      Рейтинг: +931

      Untitled-1 23 августа 2018, 18:25

      60 слишком дешево за него

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