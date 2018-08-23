«Челси» назвал сумму, за которую готов отпустить Алонсо в «Реал» и «Атлетико»

«Челси» назвал стоимость защитника Маркоса Алонсо, в услугах которого заинтересованы «Реал» и «Атлетико». Лондонцы готовы продать испанца за 60 миллионов евро.

Несмотря на это, английский клуб не хочет терять футболиста, которого очень ценит новый главный тренер команды Маурицио Сарри.

При этом и «Реал», и «Атлетико» готовы отложить свои попытки приобрести 27-летнего игрока до следующего лета.

В прошлом сезоне Алонсо провел 43 матча, отметившись восемью голами и четырьмя результативными передачами. Его контракт с «Челси» рассчитан до 2021 года.