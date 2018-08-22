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Рауш: «Уфа» устала, но не стоит принижать игру «Динамо»

22 августа 2018, 09:44
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Полузащитник «Динамо» Константин Рауш назвал в интервью news.ru заслуженной крупную победу своей команды в матче четвертого тура российской Премьер-лиги с «Уфой» (3:0).

– У нас было очень много моментов, которые мы использовали. Старались играть в свой футбол. Чуть лучше в атаке себя проявили и заслужили три очка.

— Со стороны показалось, что «Уфы» хватило минут на 60−65, после чего команда гостей встала.

— Может быть. Я думаю, что мы во второй половине просто прибавили: открывались в зоны, владели мячом. Не исключаю, что соперник устал, у них график не самый простой, но все же не стоит принижать нашу игру – «Динамо» смотрелось хорошо.

— Что тренер такого сказал в перерыве, что вторые 45 минут разительно отличались от первых?

— Хохлов лишь повторил те слова, которые были сказаны до начала матча. Плюс мы знали, что у «Уфы» была непростая встреча в еврокубках. Попросили продолжать давить на соперника, создавать моменты, высоко прессинговать. У нас было больше сил. Вкупе это все и сказалось.

— Счет 3:0 оправдан?

— Думаю, что и 2:0 было бы достаточно. «Уфа» – хороший соперник, 3:0 слегка многовато. Но мы использовали свои шансы, постарались улучшить реализацию. Отсюда и итог.

После победы всегда легче играть. Не скажу, что старт сезона на нас давил, ведь мы неплохой футбол показывали — просто не набирали по три очка. Сейчас же это удалось, положительные эмоции получены.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Уфа Рауш Константин
Комментарии (1)
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Муруал
1534939085
Уфа сыграла на порядок больше официальных матчей и не привыкла играть в таком ритме.Если б играли с Динамо не на фоне усталости,думаю,скорее всего,была бы ничья.
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