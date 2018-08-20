«Бешикташ» хочет арендовать Кариуса. Клопп согласен отпустить вратаря

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус в ближайшее время может сменить место работы.

Главный тренер команды Юрген Клопп готов отпустить 25-летнего голкипера в другой клуб. Кариус потерял место в основном составе после покупки Алиссона.

Известно, что в услугах вратаря заинтересован «Бешикташ». Турецкий клуб хочет арендовать Кариуса.

Голкипер выступает за «Ливерпуль» с лета 2016 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

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