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    «Бешикташ» хочет арендовать Кариуса. Клопп согласен отпустить вратаря

    Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус в ближайшее время может сменить место работы.

    Главный тренер команды Юрген Клопп готов отпустить 25-летнего голкипера в другой клуб. Кариус потерял место в основном составе после покупки Алиссона.

    Известно, что в услугах вратаря заинтересован «Бешикташ». Турецкий клуб хочет арендовать Кариуса.

    Голкипер выступает за «Ливерпуль» с лета 2016 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

    «Я убью твою девку». Как мир уничтожает Кариуса за ошибки в финале

    Источник: Mirror.co.uk

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    20.08.2018 11:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 20 августа 2018, 14:37

      Незавидная судьба. Но все еще поправимо.

      0
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 20 августа 2018, 11:51

      Да Кариус zero

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 20 августа 2018, 11:27

      да там походу еще и приплатить не против)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 20 августа 2018, 11:14

      Пусть Лодыгина тоже забирают

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 20 августа 2018, 11:08

      С доплатой Бешикташу...

      2
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