Гендиректор «Уфы» – о проблемах с визами: «В Британии неверно перевели мои слова»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг информацию о проблемах клуба в получении британских виз перед выездным матчем с шотландским «Рейнджерс».

«Мы прямо сейчас подаем документы на визы. Кто-то из игроков уже сдал документы, кто-то сдает сейчас. Все нормально. Рассматриваться наши документы будут в течении суток.

Что касается информации британских СМИ про то, что документы будут обрабатывать пять суток, то она неверная.

Похоже, в Британии неверно перевели мои слова. Потому что я говорил, что до матча осталось пять дней и нужно оперативно решать вопрос с визами, что мы сейчас и делаем», – рассказал Газизов.

Матч «Рейнджерс» – «Уфа» пройдет в четверг, 23 августа, в Шотландии. Ответная встреча состоится 30 августа в России.