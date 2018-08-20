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    Гендиректор «Уфы» – о проблемах с визами: «В Британии неверно перевели мои слова»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг информацию о проблемах клуба в получении британских виз перед выездным матчем с шотландским «Рейнджерс».

    «Мы прямо сейчас подаем документы на визы. Кто-то из игроков уже сдал документы, кто-то сдает сейчас. Все нормально. Рассматриваться наши документы будут в течении суток.

    Что касается информации британских СМИ про то, что документы будут обрабатывать пять суток, то она неверная.

    Похоже, в Британии неверно перевели мои слова. Потому что я говорил, что до матча осталось пять дней и нужно оперативно решать вопрос с визами, что мы сейчас и делаем», – рассказал Газизов.

    Матч «Рейнджерс» – «Уфа» пройдет в четверг, 23 августа, в Шотландии. Ответная встреча состоится 30 августа в России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.08.2018 10:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 августа 2018, 00:26

      Ну успокоили СтивиДжи...)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2018, 17:44

      ну и хорошо что вопрос быстрее решиться. нельзя чтобы из-за такой ерунды матч был под угрозой.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 20 августа 2018, 14:34

      Ну вот пустили панику.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 20 августа 2018, 14:24

      а почему игроки сами этим заморочены,почему клуб этого не делает за игроков?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2052

      almanev 20 августа 2018, 11:34

      В течениЕ суток, грамотеи.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 20 августа 2018, 11:28

      Во всем виноват Фрейд!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 20 августа 2018, 11:17

      Надо было брать уроки английского у Мутко...Чтобы переводили правильно...

      16
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 августа 2018, 10:39

      Переводчики всюду знатные. У нас порой с русского на русский так переведут, что мама не горюй. Ещё многие умеют хорошо переводить стрелки на других... )))

      18
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