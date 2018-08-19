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    Ковачич: «Челси»? Я попал в команду, где меня хотят видеть, где тренер доверяет мне»

    Полузащитник «Челси» Матео Ковачич прокомментировал переход в английский клуб из «Реала». «Челси» арендовал игрока на один сезон.

    «После трех лет в «Реале», где я играл непостоянно, я попал в команду, где меня хотят видеть, где тренер доверяет мне. Для меня очень важно.

    Это то, что мне нужно сейчас. Как я говорил прежде, мне здесь хорошо, я хочу продолжать в том же духе», – сказал Ковачич.

    Вчера Ковачич дебютировал за «Челси» в матче 2-го тура АПЛ против «Арсенала». Игрок вышел на поле на 60-й минуте встречи.

    Источник: Daily Star

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    19.08.2018 22:17
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