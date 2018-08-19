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  • Мостовой – о матче «Зенита» с минским «Динамо»: «Это очень странно»

Мостовой – о матче «Зенита» с минским «Динамо»: «Это очень странно»

19 августа 2018, 10:43
21

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о победе «Зенита» над минским «Динамо» в матче Лиги Европы.

В первой игре с белорусской командой сине-бело-голубые проиграли 0:4, а в ответной выиграли со счетом 8:1.

«Понятно, что «Динамо» жалось к своим воротам, пытаясь отстоять счет первого матча. Но нельзя же просто стоять в своей штрафной, нужно хотя бы пытаться мячи отбирать у соперника. Они постоянно играли сзади и практически не навязывали борьбу «Зениту».

Даже когда минчане остались в большинстве, они ничего не сумели противопоставить питерцам. Это очень странно», – сказал Мостовой.

Источник: Известия
Лига Европы Зенит Динамо Мн Мостовой Александр
Комментарии (21)
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ilichkadr
1534666111
Ничего странного нет. Просто бульбаши были ошарашены после забитого ими гола. Полагали, что Зенит 2 гола не отыграет. Пропустив за 3 минуты 2 гола у минчан начался понос. Динамо не было психологически готово к такому развитию событий.
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Сержтир
1534666299
Значит не я один засомневался что матч куплен.
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mihail200606
1534667465
Ниче странного.. Минск просто слабая команда, при 2,3 быстро пропущенных голах не смогли собраться.. Если бы в первом матче зенит выиграл,то дома было бы1-0, 2-0, и все..
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Сильвербой
1534667530
Придурок, что тут еще сказать!
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волчарик
1534668710
Вопрос зкспертам думающим не головой.А зачем заплативши бегать лишние 30 минут и пропускать гол?
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prezent2017
1534668856
«Динамо» - грузовик с бульбой у своих ворот.
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МВС
1534671632
Большую странность вызывает как такому Динамо Зенит умудрился влететь в первом матче.а в ответке просто собрались и насыпали белорусам полную сетку,чтобы особо не задавались.
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Gek Dement
1534680838
А что еще Мостовой мог сказать после своего предматчевого комментария с мегапессимистичными прогнозами..?
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general.lizyukov
1534685068
Ну давай, ляпни, что "зенит" купил минчан. Бесит.
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BarStep
1534687590
Просто для Мостового не случилось желаемое... Вот для меня - больше странностей по первому матчу в Минске.. Если бы бывший игрок Спартак (Москва) сказал эти слова тогда в адрес Зенита..., я бы с ним тоже рассуждал бы и сомневался... Все больше и больше мне импонирует Губерниев - ни фига не понимает в футболе, но радуется от всей души.., и при чем за всех... А эти нее..
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