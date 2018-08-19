Мостовой – о матче «Зенита» с минским «Динамо»: «Это очень странно»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о победе «Зенита» над минским «Динамо» в матче Лиги Европы.

В первой игре с белорусской командой сине-бело-голубые проиграли 0:4, а в ответной выиграли со счетом 8:1.

«Понятно, что «Динамо» жалось к своим воротам, пытаясь отстоять счет первого матча. Но нельзя же просто стоять в своей штрафной, нужно хотя бы пытаться мячи отбирать у соперника. Они постоянно играли сзади и практически не навязывали борьбу «Зениту».

Даже когда минчане остались в большинстве, они ничего не сумели противопоставить питерцам. Это очень странно», – сказал Мостовой.