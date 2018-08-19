Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мостовой – о матче «Зенита» с минским «Динамо»: «Это очень странно»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о победе «Зенита» над минским «Динамо» в матче Лиги Европы.

    В первой игре с белорусской командой сине-бело-голубые проиграли 0:4, а в ответной выиграли со счетом 8:1.

    «Понятно, что «Динамо» жалось к своим воротам, пытаясь отстоять счет первого матча. Но нельзя же просто стоять в своей штрафной, нужно хотя бы пытаться мячи отбирать у соперника. Они постоянно играли сзади и практически не навязывали борьбу «Зениту».

    Даже когда минчане остались в большинстве, они ничего не сумели противопоставить питерцам. Это очень странно», – сказал Мостовой.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2018 10:43
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 20 августа 2018, 08:22

      Странным был первый гол, всё остальное закономерно. Динамо команда не опытная, после 4-0 на своём поле решили, что дело сделано. А тут опаньки и расстрел в Питере, вот команда и поплыла, а Зенит на кураже раскатал по полной. А Мостовой, так он вообще не во что не верит, кроме как в свой гений.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 20 августа 2018, 05:38

      Некоторым специалистам лучше бы помолчать, умнее бы выглядели.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 19 августа 2018, 17:06

      Просто для Мостового не случилось желаемое... Вот для меня - больше странностей по первому матчу в Минске.. Если бы бывший игрок Спартак (Москва) сказал эти слова тогда в адрес Зенита..., я бы с ним тоже рассуждал бы и сомневался... Все больше и больше мне импонирует Губерниев - ни фига не понимает в футболе, но радуется от всей души.., и при чем за всех... А эти нее..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 19 августа 2018, 16:24

      Ну давай, ляпни, что "зенит" купил минчан.
      Бесит.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 19 августа 2018, 15:24

      80 процентов результатов в футболе странные

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 19 августа 2018, 15:13

      А что еще Мостовой мог сказать после своего предматчевого комментария с мегапессимистичными прогнозами..?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 19 августа 2018, 14:33

      Мостовой а ты не белорус случайно

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17859

      ilichkadr > омск55 19 августа 2018, 17:15

      Не, Санёк из Ленинградской области.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 августа 2018, 14:22

      почему Мостовой не тренер, а он просто не дружит с головой

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1364

      МВС 19 августа 2018, 12:40

      Большую странность вызывает как такому Динамо Зенит умудрился влететь в первом матче.а в ответке просто собрались и насыпали белорусам полную сетку,чтобы особо не задавались.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > МВС 20 августа 2018, 10:04

      4 удара в створ и дырка на воротах. Других объяснений нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 августа 2018, 11:54

      «Динамо» - грузовик с бульбой у своих ворот.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11