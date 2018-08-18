Главные новости дня. Головин приступит к беговым упражнениям на следующей неделе; Погба получит 3,8 миллиона, если не уйдет из «МЮ» этим летом

Головин приступит к беговым упражнениям на следующей неделе.

Ибрагимович закрыл бренд одежды. Убытки компании составили 21,7 миллиона за два года.

Впервые за 100 лет в сборную Бразилии вызвали игрока, родившегося в другой стране.

Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА.

«Интер» подаст в суд на президента Ла Лиги Тебаса.

Погба получит бонус 3,8 миллиона, если не покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом.

РПЛ. Голы Эрнандеса, Бистровича и Чалова принесли ЦСКА первую победу в сезоне.

РПЛ. «Спартак» обыграл «Краснодар» и возглавил турнирную таблицу.