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    Головин приступит к беговым упражнениям на следующей неделе

    Полузащитник «Монако» Александр Головин в течение нескольких дней приступит к беговой работе.

    Россиянину сняли лангетку, в которой он находился последние несколько дней. Она фиксировала голеностопный сустав игрока, поврежденный во время тренировки 8 августа.

    В настоящее время 22-летний футболист проходит восстановление, занимаясь в тренажерном зале.

    Головин перешел в «Монако» этим летом из ЦСКА. По неофициальной информации, сумма трансфера составила около 30 миллионов евро.

    Источник: Р-Спорт

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    18.08.2018 12:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +222

      Леший88 18 августа 2018, 17:53

      Пора бы уже. Месяц там сидит, а толку нет

      0
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 18 августа 2018, 12:27

      В клубняке поеремил?)))

      -2
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      Рейтинг: +24996

      bset > Mirak92 18 августа 2018, 13:40

      Это желтуха была. Видео из московского клуба двухлетней давности, в клубе не Головин. И агент опроверг, и девушки, которые на видео, и журналисты, пустившие слух, уже удалили новость.

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