Головин приступит к беговым упражнениям на следующей неделе

Полузащитник «Монако» Александр Головин в течение нескольких дней приступит к беговой работе.

Россиянину сняли лангетку, в которой он находился последние несколько дней. Она фиксировала голеностопный сустав игрока, поврежденный во время тренировки 8 августа.

В настоящее время 22-летний футболист проходит восстановление, занимаясь в тренажерном зале.

Головин перешел в «Монако» этим летом из ЦСКА. По неофициальной информации, сумма трансфера составила около 30 миллионов евро.