«Интер» подаст в суд на президента Ла Лиги Тебаса

«Интер» подаст иск в суд на президента испанской Ла Лиги Хавьера Тебаса за его высказывания в прессе в адрес миланцев.

Ранее СМИ сообщили, что «Интер» ведет переговоры с полузащитником «Реала» Лукой Модричем.

В пятницу Тебас намекнул, что итальянский клуб, возможно, действует не по правилам финансового фэйр-плей во время трансферного окна.

«У «Интера» нет денег на покупку игроков. Но они предлагают гору денег, получая средства из источников, о которых мне ничего неизвестно», – сказал Тебас.