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    «Интер» подаст в суд на президента Ла Лиги Тебаса

    «Интер» подаст иск в суд на президента испанской Ла Лиги Хавьера Тебаса за его высказывания в прессе в адрес миланцев.

    Ранее СМИ сообщили, что «Интер» ведет переговоры с полузащитником «Реала» Лукой Модричем.

    В пятницу Тебас намекнул, что итальянский клуб, возможно, действует не по правилам финансового фэйр-плей во время трансферного окна.

    «У «Интера» нет денег на покупку игроков. Но они предлагают гору денег, получая средства из источников, о которых мне ничего неизвестно», – сказал Тебас.

    Источник: ФК «Интер» Милан

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    18.08.2018 15:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 19 августа 2018, 08:52

      он походу за наполи топит ) или их президет его друг )

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 августа 2018, 18:02

      Надо Тебаса с Де Лаурентисом познакомить, будут как братья)

      4
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Cules2013 18 августа 2018, 18:16

      в самую точку! ))

      3
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