«Интер» подаст в суд на президента Ла Лиги Тебаса

«Интер» подаст иск в суд на президента испанской Ла Лиги Хавьера Тебаса за его высказывания в прессе в адрес миланцев.
Ранее СМИ сообщили, что «Интер» ведет переговоры с полузащитником «Реала» Лукой Модричем.
В пятницу Тебас намекнул, что итальянский клуб, возможно, действует не по правилам финансового фэйр-плей во время трансферного окна.
«У «Интера» нет денег на покупку игроков. Но они предлагают гору денег, получая средства из источников, о которых мне ничего неизвестно», – сказал Тебас.
Источник: ФК «Интер» Милан