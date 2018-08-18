Погба получит бонус 3,8 миллиона, если не покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом

А почему бы не ввести оплату футболистам за успешное выполнение своих обязанностей на поле? Причём, разумеется, не платить только за голы - тогда никто не будет жавать пасы и тд, а ввести систему оценки эффективности выполняемых функций... Тогда бы все старались и работали на совесть... Наверное, так
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может получить существенный денежный бонус.
Клуб выплатит французу 3,8 миллиона евро, если он не уйдет до закрытия трансферного окна.
Ранее сообщалось, что на футболиста претендует «Барселона». При этом в контракте хавбека есть пункт, по которому он получит определенную выплату, если останется в клубе в течение этого месяца.