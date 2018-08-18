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    Погба получит бонус 3,8 миллиона, если не покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может получить существенный денежный бонус.

    Клуб выплатит французу 3,8 миллиона евро, если он не уйдет до закрытия трансферного окна.

    Ранее сообщалось, что на футболиста претендует «Барселона». При этом в контракте хавбека есть пункт, по которому он получит определенную выплату, если останется в клубе в течение этого месяца.

    Источник: Metro

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    18.08.2018 15:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 19 августа 2018, 12:50

      А почему бы не ввести оплату футболистам за успешное выполнение своих обязанностей на поле? Причём, разумеется, не платить только за голы - тогда никто не будет жавать пасы и тд, а ввести систему оценки эффективности выполняемых функций... Тогда бы все старались и работали на совесть... Наверное, так

      0
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 12:03

      Для Погба эти деньги не лишние.

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      Рейтинг: +41

      spacerider 19 августа 2018, 09:57

      Видимо еще нужен бонус , за стабильно хорошую игру в течении сезона.

      0
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 18 августа 2018, 16:12

      значит,можно считать,что эти 3,8 миллиона уже на счету Погба.не уходил,не уйдет и не собирался уходить.

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