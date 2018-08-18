Погба получит бонус 3,8 миллиона, если не покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может получить существенный денежный бонус.

Клуб выплатит французу 3,8 миллиона евро, если он не уйдет до закрытия трансферного окна.

Ранее сообщалось, что на футболиста претендует «Барселона». При этом в контракте хавбека есть пункт, по которому он получит определенную выплату, если останется в клубе в течение этого месяца.