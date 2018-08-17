Аллегри: «Ювентус» не должен думать, что будет побеждать только потому, что у него есть Роналду»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри провел пресс-конференцию накануне старта чемпионата Италии.

В субботу туринцы в первом туре Серии А сыграют с «Кьево».

«Роналду? Понятно, что для него это новый опыт. Он заинтригован.

Я всегда говорил, что в этом сезоне будет сложнее, чем когда-либо. У нас есть лучший игрок в мире, вернулся Бонуччи, и мы подписали других футболистов. Таких, как Джан, Канселу и Спинаццола.

Мы стали лучше, но это сделали и другие команды. «Ювентус» должен отбросить радость от приобретения данных игроков и вернуться на землю.

Роналду выиграл пять «Золотых мячей» и он всегда хочет двигаться вперед. Спустя 15 дней я не заметил ничего экстраординарного в нем, но мне сразу стало ясно, что он отличается от других.

Это видно по тому, что он выиграл. Для всех остальных это важный стимул. Он продолжает побеждать и является лучшим футболистом вместе с Месси за последние 11 лет.

Тем не менее, это не должно заставлять нас надеяться на то, что, если у нас есть Роналду, мы победим. Криштиану помогает нам выигрывать, если команда работает определенным образом.

Это отличная прибавочная стоимость для команды, которая сыграла в двух финалах Лиги чемпионов за последние четыре года и выиграла то, что нужно было выиграть», – сказал Аллегри.