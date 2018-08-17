Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аллегри: «Ювентус» не должен думать, что будет побеждать только потому, что у него есть Роналду»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри провел пресс-конференцию накануне старта чемпионата Италии.

    В субботу туринцы в первом туре Серии А сыграют с «Кьево».

    «Роналду? Понятно, что для него это новый опыт. Он заинтригован.

    Я всегда говорил, что в этом сезоне будет сложнее, чем когда-либо. У нас есть лучший игрок в мире, вернулся Бонуччи, и мы подписали других футболистов. Таких, как Джан, Канселу и Спинаццола.

    Мы стали лучше, но это сделали и другие команды. «Ювентус» должен отбросить радость от приобретения данных игроков и вернуться на землю.

    Роналду выиграл пять «Золотых мячей» и он всегда хочет двигаться вперед. Спустя 15 дней я не заметил ничего экстраординарного в нем, но мне сразу стало ясно, что он отличается от других.

    Это видно по тому, что он выиграл. Для всех остальных это важный стимул. Он продолжает побеждать и является лучшим футболистом вместе с Месси за последние 11 лет.

    Тем не менее, это не должно заставлять нас надеяться на то, что, если у нас есть Роналду, мы победим. Криштиану помогает нам выигрывать, если команда работает определенным образом.

    Это отличная прибавочная стоимость для команды, которая сыграла в двух финалах Лиги чемпионов за последние четыре года и выиграла то, что нужно было выиграть», – сказал Аллегри.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2018 15:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11