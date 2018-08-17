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  • «Спартак» продлит контракт с Зобниным до 2024 года и повысит отступные за игрока до 35 миллионов

«Спартак» продлит контракт с Зобниным до 2024 года и повысит отступные за игрока до 35 миллионов

17 августа 2018, 13:35
29

«Спартак» в скором времени продлит контракт с полузащитником Романом Зобниным.

Соглашение будет рассчитано до июня 2024 года. Зарплата 24-летнего футболиста составит 3 миллиона евро в год плюс бонусы, а сумма отступных – 35 миллионов евро.

Прошлым летом хавбек подписал новый контракт с московским клубом до окончания сезона-2020/21.

Зобнин перешел в «Спартак» из «Динамо» в июле 2016 года.

Кроме того, «Спартак» в ближайшее время намерен продлить договоры с голкиперами Александром Селиховым и Александром Максименко.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (29)
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МЯСО87
1534503150
единственный кто тащит на сегодняшний день!
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Вальдемар IV
1534504307
у нас уже был один с такими отступными, пошел в дрезину доигрывать
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Путник 13
1534507222
Всё..не видать парню Европы..спасибо Спартаку))
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o33uk
1534507337
У меня одного предчувствие что он не подпишет так сразу, ведь прекрасно понимает после мира котируется очень высоко, а эти 35 могут многих отпугнуть, а вот 15 на сегодняшний день может потянуть любой приличный клуб. Как бы то ни было последим.
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woyser
1534507743
Своевременный ход. Игрок на подъёме и один из лучших в РПЛ в данное время.
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Shotlandets86
1534509980
Если Иуда подпишет такой контракт, это будет означать, что его устраивает игра в мертвючем свинарнике на хорошем окладе, а мог бы в Европу уехать.
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zigbert
1534510158
Это хорошо.
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за ЦСКА с 1980г
1534517539
ну а что? Хорошая зпл молодому человеку никогда ещё лишней не была. Да и гарантия трудоустройства в спартаке на ближайшие 5 лет..
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OfaZavr
1534519350
очень хорошо, правильный ход как не посмотри!
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Serjoga
1534520708
Этим контрактом Зобнин будет "похоронен"! Никто за него 35 лямов не заплатит, да и такой зарплаты ему никто не предложит! Разве что в Китае! Вот так губятся российские перспективные парни!
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