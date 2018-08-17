«Спартак» продлит контракт с Зобниным до 2024 года и повысит отступные за игрока до 35 миллионов

«Спартак» в скором времени продлит контракт с полузащитником Романом Зобниным.

Соглашение будет рассчитано до июня 2024 года. Зарплата 24-летнего футболиста составит 3 миллиона евро в год плюс бонусы, а сумма отступных – 35 миллионов евро.

Прошлым летом хавбек подписал новый контракт с московским клубом до окончания сезона-2020/21.

Зобнин перешел в «Спартак» из «Динамо» в июле 2016 года.

Кроме того, «Спартак» в ближайшее время намерен продлить договоры с голкиперами Александром Селиховым и Александром Максименко.