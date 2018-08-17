«Спартак» продлит контракт с Зобниным до 2024 года и повысит отступные за игрока до 35 миллионов

Этим контрактом Зобнин будет "похоронен"! Никто за него 35 лямов не заплатит, да и такой зарплаты ему никто не предложит! Разве что в Китае! Вот так губятся российские перспективные парни!
«Спартак» в скором времени продлит контракт с полузащитником Романом Зобниным.
Соглашение будет рассчитано до июня 2024 года. Зарплата 24-летнего футболиста составит 3 миллиона евро в год плюс бонусы, а сумма отступных – 35 миллионов евро.
Прошлым летом хавбек подписал новый контракт с московским клубом до окончания сезона-2020/21.
Зобнин перешел в «Спартак» из «Динамо» в июле 2016 года.
Кроме того, «Спартак» в ближайшее время намерен продлить договоры с голкиперами Александром Селиховым и Александром Максименко.