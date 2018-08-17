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    «Спартак» продлит контракт с Зобниным до 2024 года и повысит отступные за игрока до 35 миллионов

    «Спартак» в скором времени продлит контракт с полузащитником Романом Зобниным.

    Соглашение будет рассчитано до июня 2024 года. Зарплата 24-летнего футболиста составит 3 миллиона евро в год плюс бонусы, а сумма отступных – 35 миллионов евро.

    Прошлым летом хавбек подписал новый контракт с московским клубом до окончания сезона-2020/21.

    Зобнин перешел в «Спартак» из «Динамо» в июле 2016 года.

    Кроме того, «Спартак» в ближайшее время намерен продлить договоры с голкиперами Александром Селиховым и Александром Максименко.

    Источник: Sport24

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    17.08.2018 13:35
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 17 августа 2018, 18:45

      Этим контрактом Зобнин будет "похоронен"! Никто за него 35 лямов не заплатит, да и такой зарплаты ему никто не предложит! Разве что в Китае! Вот так губятся российские перспективные парни!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 августа 2018, 18:22

      очень хорошо, правильный ход как не посмотри!

      4
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      Рейтинг: +370

      splint1989 > OfaZavr 17 августа 2018, 18:43

      Что правильного в том что он получает 3 млн??? Он отличный игрок, один из лучших что есть в РПЛ, но с такими отступными и з/п он никогда не уедет в Европу!!!!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > splint1989 17 августа 2018, 18:49

      ну и пусть приносит пользу Спартаку если не уедет. что гнаться то прям в Европу, он и здесь может прогрессировать. да и отступные нормальные, найдется клуб который заплатит столько если он им и вправду будет нужен. за Головина же 30 заплатили а тут 35, не вижу повода для беспокойств.

      3
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 17 августа 2018, 17:52

      ну а что? Хорошая зпл молодому человеку никогда ещё лишней не была. Да и гарантия трудоустройства в спартаке на ближайшие 5 лет..

      2
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 17 августа 2018, 16:47

      Вылет из ЛЧ отсрочил продажу Зобнина, да и цену сбил.

      -1
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 17 августа 2018, 16:40

      Крепостной

      0
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 17 августа 2018, 16:36

      Похоже, "Динамо" становится фарм-клубом "Спартака" (Комбаров, Самедов, Ещенко, Зобнин, Ташаев и т. д.?)

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg > Vitaly1960 17 августа 2018, 18:01

      все ьбы хорошо но Самедов и Комбаров воспитанники Спартака)

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Snerg 17 августа 2018, 22:21

      Не надо факты подменять, Комбаровых из Спартака выгнали ещё юношами как безперспективных, а воспитали и сформировали их в Динамо. Несмотря на это, оба схавали дерьмо и вернулись в клуб, который поставил на них крест и который они в интервью клеймили. Так что...

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      Рейтинг: +665

      Snerg > Shotlandets86 24 августа 2018, 09:02

      В возрасте 14 лет Дмитрий, вместе с братом, покинули «Спартак» из-за конфликта с тренером[8], считавшим Комбаровых бесперспективными[9],
      во первых не выгнали ,а они сами ушли. во-вторых они 10 лет там проучились , то есть с 4х лет, база закладывалась там, но при этом всем , они средненькие фуболисты , иногда выдающие матчи на ура

      0
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 17 августа 2018, 16:13

      Пусть Рома
      В Спартаке как дома.

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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 15:49

      Это хорошо.

      5
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 17 августа 2018, 15:46

      Если Иуда подпишет такой контракт, это будет означать, что его устраивает игра в мертвючем свинарнике на хорошем окладе, а мог бы в Европу уехать.

      0
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      Рейтинг: +1897

      Aston > Shotlandets86 17 августа 2018, 16:34

      Девушка, дуй лесом, и желательно туда, где твое мнение хоть кому-то интересно

      8
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Aston 17 августа 2018, 22:25

      Вы все свиньи латентные поголовно что ли? То девочки им мерещятся, то петухи. У вас в секте обряд посвящения такой?)))

      Ну а мнение моё очень даже верное и постоянно вашего крючкохвостого брата задевает, правда ведь глаза колет.)))

      Так что сходи за огнетушителем, а как остынешь, к желудям с помоями припади, расслабься.)))

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 17 августа 2018, 15:33

      хорошая новость

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      Рейтинг: +379

      o33uk > piligrim1986 17 августа 2018, 16:17

      Хорошая новость в чём? Спартак НАМЕРЕН(это ключевое слово).
      Федун просто хочет искусственное поднять стоимость актива но как видно из истории Промеса хотеть и мочь две большие разницы.

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