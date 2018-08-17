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  • Семак: «Матч с «Динамо»? Мы сами поставили себя в такое положение, а потом вышли из него»

Семак: «Матч с «Динамо»? Мы сами поставили себя в такое положение, а потом вышли из него»

17 августа 2018, 01:27
9

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» (8:1).

«Могли закончить все еще в основное время. Дальше стало сложнее – на мой взгляд, правило выездного гола давно надо отменить, оно несправедливо.

Героическая игра команды. Мы сами поставили себя в такое положение и сами вышли из него. Если бы не прошли, настроение было бы не то, но я все равно был бы благодарен игрокам. Они заслужили все, что сейчас происходит на улицах», – сказал Семак.

«Зенит» отыграл 4 гола у минского «Динамо» и выиграл 8:1. Это фантастика!

Источник: Sports.ru
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Мн Семак Сергей
Комментарии (9)
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amazonaws
1534459426
Это футбольная сказка! Это ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ история! Это фантастическая ПОБЕДА! Это феерическая ИГРА! Это ЧУДЕСНОЕ спасение! Это футбольные ВОЛЯ и МУЖЕСТВО! Это футбольный ПОДВИГ! Зенит подарил нам яркий незабываемый футбольный спектакль. Все большие МОЛОДЦЫ! Мы верили в ЧУДО и оно свершилось!!! Ура! Поздравляем Зенит с этой исторической разгромной ПОБЕДОЙ!!! Феерическая героическая победа при Петровском! Благодарим зенитовцев за футбольное МУЖЕСТВО и ОТВАГУ, а минчан за фантастический спаринг!!!
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directorpg
1534462630
Что сказать? Супер!!! Так держать! Побед в евракубках!
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bzfar
1534478542
Семаку респект. Но больше такого валидола болелам всей России лучше не доставлять))) Молодцы! Справились! Дзюба лучший!
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Рубик Докоян
1534480329
Побывали в партере, а потом в него перевели минчан... Играть в футбол надо на футбольном, а не на страницах разных СМИ. Меньше слов и больше дел, игра и голы украшают футбол. А уж за вас мы поговорим о том, о сём... )))
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РМЗ
1534485572
Набоа красавец вел игру .
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zigbert
1534487124
Великолепная игра ,просто "космос".
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OfaZavr
1534492741
главное что итог положительный но больше таких оплошностей старайтесь не совершать)
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cska-62
1534513828
Наша национальная забава: самим себе создать сложности, чтобы потом героически их преодолевать!!! :-)))
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Paladius
1534517003
Про правило мяча забитого на чужом поле согласен на 100%. Жду не дождусь когда его отменят и команды будут по честному рубиться до победного, а не выходить за счет случайностей и хорошо сыгранного одного матча.
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