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    Семак: «Матч с «Динамо»? Мы сами поставили себя в такое положение, а потом вышли из него»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» (8:1).

    «Могли закончить все еще в основное время. Дальше стало сложнее – на мой взгляд, правило выездного гола давно надо отменить, оно несправедливо.

    Героическая игра команды. Мы сами поставили себя в такое положение и сами вышли из него. Если бы не прошли, настроение было бы не то, но я все равно был бы благодарен игрокам. Они заслужили все, что сейчас происходит на улицах», – сказал Семак.

    «Зенит» отыграл 4 гола у минского «Динамо» и выиграл 8:1. Это фантастика!

    Источник: Sports.ru

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    17.08.2018 01:27
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +448

      Paladius 17 августа 2018, 17:43

      Про правило мяча забитого на чужом поле согласен на 100%. Жду не дождусь когда его отменят и команды будут по честному рубиться до победного, а не выходить за счет случайностей и хорошо сыгранного одного матча.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 августа 2018, 16:50

      Наша национальная забава: самим себе создать сложности, чтобы потом героически их преодолевать!!! :-)))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 августа 2018, 10:59

      главное что итог положительный но больше таких оплошностей старайтесь не совершать)

      3
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 09:25

      Великолепная игра ,просто "космос".

      3
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 17 августа 2018, 08:59

      Набоа красавец вел игру .

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 августа 2018, 07:32

      Побывали в партере, а потом в него перевели минчан... Играть в футбол надо на футбольном, а не на страницах разных СМИ. Меньше слов и больше дел, игра и голы украшают футбол. А уж за вас мы поговорим о том, о сём... )))

      2
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 17 августа 2018, 07:02

      Семаку респект. Но больше такого валидола болелам всей России лучше не доставлять)))
      Молодцы! Справились!
      Дзюба лучший!

      1
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      Рейтинг: +979

      directorpg 17 августа 2018, 02:37

      Что сказать? Супер!!! Так держать! Побед в евракубках!

      1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 17 августа 2018, 01:43

      Это футбольная сказка!
      Это ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ история!
      Это фантастическая ПОБЕДА!
      Это феерическая ИГРА!
      Это ЧУДЕСНОЕ спасение!
      Это футбольные ВОЛЯ и МУЖЕСТВО!
      Это футбольный ПОДВИГ!
      Зенит подарил нам яркий незабываемый футбольный спектакль.
      Все большие МОЛОДЦЫ!
      Мы верили в ЧУДО и оно свершилось!!! Ура!
      Поздравляем Зенит с этой исторической разгромной ПОБЕДОЙ!!!
      Феерическая героическая победа при Петровском!
      Благодарим зенитовцев за футбольное МУЖЕСТВО и ОТВАГУ, а минчан за фантастический спаринг!!!

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