Семак: «Матч с «Динамо»? Мы сами поставили себя в такое положение, а потом вышли из него»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» (8:1).

«Могли закончить все еще в основное время. Дальше стало сложнее – на мой взгляд, правило выездного гола давно надо отменить, оно несправедливо.

Героическая игра команды. Мы сами поставили себя в такое положение и сами вышли из него. Если бы не прошли, настроение было бы не то, но я все равно был бы благодарен игрокам. Они заслужили все, что сейчас происходит на улицах», – сказал Семак.

«Зенит» отыграл 4 гола у минского «Динамо» и выиграл 8:1. Это фантастика!