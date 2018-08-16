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    Ерохин, Эрнани, Дзюба – в стартовом составе «Зенита» на матч с минским «Динамо»

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и минского «Динамо» на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

    «Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Мевля, Набиуллин, Кузяев, Паредес, Эрнани, Нобоа, Ерохин, Дзюба.

    «Динамо»: Горбунов, Швецов, Галович, Яхая, Роша, Треботич, Иванов, Бегунов, Хващинский, Шитов, Корзун.

    Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Из-за санкций УЕФА игра пройдет при пустых трибунах. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    В первом матче «Зенит» проиграл со счетом 0:4..

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    Источник: УЕФА

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    16.08.2018 18:37
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 16 августа 2018, 20:08

      C другой стороны,минчане могут сдать игру по распоряжению Батьки,иначе газпром отключить газ!!!)))

      0
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 > Diter Bolen 16 августа 2018, 20:32

      Ну да!)

      0
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      Рейтинг: +365

      yaran56 16 августа 2018, 20:06

      Проводим зинку на отдых, тратить газпроммоское бобло.

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 августа 2018, 19:52

      Семак верит в Эрнани!Это интересно!Зениту удачи!

      1
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 16 августа 2018, 19:39

      Ну 2 мяча могут забить,но чтоб четыре???Из области фантастики,но желаю удачи Зениту!

      3
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      Рейтинг: +1236

      омск55 16 августа 2018, 19:37

      Семак на выход

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67326

      portero 16 августа 2018, 19:36

      лучше Заболотного поставил бы, Эрнани тряпка

      5
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 16 августа 2018, 19:34

      Вот интересно. Что уважаемый Сергей Богданович находит в Эрнани? По мне так хуже не бывает, любой выпускник школы Зенита или Смены по-лучше будет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Felix111 16 августа 2018, 19:33

      зачем там эрнани?

      4
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      Рейтинг: +2773

      волчарик 16 августа 2018, 19:04

      Эрнани в составе,а Ригони в аренду-я в а..уе.

      4
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 16 августа 2018, 19:03

      Не буду уподобляться конявым, болевшим за паок, а пожелаю удачи Российской команде. Мне почему-то кажется, что они пройдут

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      Рейтинг: +468

      Alemann > Filllllll 16 августа 2018, 19:27

      Хоть и болею за Зенит, но в данном случае слабо верится. Минчанам достаточно поставить автобус в своей штрафной. У Зенита всегда были проблемы с преодолением плотной обороны, 4 мяча без ответа они вряд-ли закатают.

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      Рейтинг: +1778

      Kulima > Filllllll 16 августа 2018, 20:03

      Ну а почему не упомянули мясных, которые топили за Црвену? Дебилы есть везде, не стоит конкретно кого-то выделять. А Зениту удачи!

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