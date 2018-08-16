Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ерохин, Эрнани, Дзюба – в стартовом составе «Зенита» на матч с минским «Динамо»

Ерохин, Эрнани, Дзюба – в стартовом составе «Зенита» на матч с минским «Динамо»

16 августа 2018, 18:37
15

Стали известны стартовые составы «Зенита» и минского «Динамо» на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Мевля, Набиуллин, Кузяев, Паредес, Эрнани, Нобоа, Ерохин, Дзюба.

«Динамо»: Горбунов, Швецов, Галович, Яхая, Роша, Треботич, Иванов, Бегунов, Хващинский, Шитов, Корзун.

Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Из-за санкций УЕФА игра пройдет при пустых трибунах. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

В первом матче «Зенит» проиграл со счетом 0:4..

Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

Источник: УЕФА
Лига Европы Зенит Динамо Мн
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Filllllll
1534435387
Не буду уподобляться конявым, болевшим за паок, а пожелаю удачи Российской команде. Мне почему-то кажется, что они пройдут
Ответить
волчарик
1534435490
Эрнани в составе,а Ригони в аренду-я в а..уе.
Ответить
Felix111
1534437196
зачем там эрнани?
Ответить
edw7777
1534437261
Вот интересно. Что уважаемый Сергей Богданович находит в Эрнани? По мне так хуже не бывает, любой выпускник школы Зенита или Смены по-лучше будет.
Ответить
portero
1534437418
лучше Заболотного поставил бы, Эрнани тряпка
Ответить
омск55
1534437474
Семак на выход
Ответить
upiter622
1534437578
Ну 2 мяча могут забить,но чтоб четыре???Из области фантастики,но желаю удачи Зениту!
Ответить
Gullit 76
1534438329
Семак верит в Эрнани!Это интересно!Зениту удачи!
Ответить
yaran56
1534439178
Проводим зинку на отдых, тратить газпроммоское бобло.
Ответить
upiter622
1534439318
C другой стороны,минчане могут сдать игру по распоряжению Батьки,иначе газпром отключить газ!!!)))
Ответить
Главные новости
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
Вчера, 22:53
2
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+