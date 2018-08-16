Ерохин, Эрнани, Дзюба – в стартовом составе «Зенита» на матч с минским «Динамо»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и минского «Динамо» на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Мевля, Набиуллин, Кузяев, Паредес, Эрнани, Нобоа, Ерохин, Дзюба.

«Динамо»: Горбунов, Швецов, Галович, Яхая, Роша, Треботич, Иванов, Бегунов, Хващинский, Шитов, Корзун.

Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Из-за санкций УЕФА игра пройдет при пустых трибунах. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

В первом матче «Зенит» проиграл со счетом 0:4..

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